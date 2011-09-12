13日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。
＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。
＝＝＝国内経済・指標関係＝＝
０９：００ 閣議、閣議後会見
１０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省）
１０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省）
１０：３０―１１：３０ 民主党税制調査会役員会
１０：３０ ２０年利付国債の入札発行（財務省）
１１：００ 任天堂 ３ＤＳコンファレンス
１２：００ 衆院本会議・臨時国会の会期決議
１２：１５ 日産自動車「新中期経営計画について」
１２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省）
１２：４５ ２０年利付国債の入札結果（財務省）
１５：１５ ２０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省）
１３：３０ 経済同友会代表幹事会見
１４：００ 衆院本会議・野田首相所信表明演説
１５：００ 投信８月概況
１５：００ 参院本会議・野田首相所信表明演説
＝＝海外経済・指標関係＝＝
［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間
（１２日）
０１３０ＧＭＴ ７月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI]
１５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件
１５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札
１５４５ＧＭＴ 米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のコーン前副議長が
全米企業エコノミスト協会講演（ＮＡＢＥ）会合で講演
１７００ＧＭＴ 米財務省３年債入札
２０００ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が全米企業エコノミスト協会
（ＮＡＢＥ）の会合で講演「世界における米金融政策」（ダラス）
国際決済銀行（ＢＩＳ）主要国中央銀行総裁会議
中国、台湾［中秋節］、韓国［秋夕］は休場
（１３日）
００００ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が同地区連銀の会合であいさつ
（セントルイス）
０１３０ＧＭＴ 豪中銀議事録
０５３０ＧＭＴ ８月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI]
０６４５ＧＭＴ ７月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI]
０８３０ＧＭＴ ８月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI]
０８３０ＧＭＴ ７月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI]
１１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]
１２３０ＧＭＴ ８月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI]
１２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高
１４３０ＧＭＴ 財政赤字削減策を協議する米議会パネルの最初の公聴会
１５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札
１７００ＧＭＴ 米財務省１０年債入札
１８００ＧＭＴ ８月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI]
香港［中秋節翌日］、韓国［秋夕］は休場
（東京 １３日 ロイター）
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