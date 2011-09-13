起債予測一覧〔表〕＝9月14日現在

【起債予測（国内ＳＢ）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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住友信託銀行 <0#8403=JFI> 9/ 9 AA 期間15年、発行額150億円以上、
劣後債、主幹事は大和ＣＭ
レンジ／T(90回)＋66─68bp
9月16日に起債予定
ＮＴＴファイナンス 9/ 8 A 期間5年
<0#8433=JFI> 主幹事は野村、メリル、
三菱ＵＦＪＭＳ
キリンホールディングス 9/ 7 AA 期間5年・10年
<0#2503=JFI> 発行額は5年債が300億円以上、
10年債が400億円以上、
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、野村、
大和ＣＭ
レンジ／
5年債：T(282回)＋14─16bp
10年債：T(317回)＋21─25bp
9月16日に起債予定
首都高速道路 <0#0907=JFI> 9/ 6 A 期間5年、発行額200億円程度
主幹事はみずほ、三菱ＵＦＪＭＳ、
大和ＣＭ、メリル、バークレイズ
10月に発行予定
森精機製作所 6141.OS 9/ 5 AA 期間3年・5年、発行額各150億円
主幹事はＳＭＢＣ日興
レンジ／
3年債：T(264回)＋18─22bp
5年債：T(282回)＋18─22bp
今週後半に起債予定
中日本高速道路<0#1289=JFI> 9/ 2 AA 期間3年・5年・7年・10年
発行額は3年債が100億円、
5年債が200億円、7年債が150億円、
10年債が250億円
主幹事は3年債と5年債がシティ、
7年債が三菱ＵＦＪＭＳ、シティ、
10年債が三菱ＵＦＪＭＳ、大和ＣＭ
レンジ／
3年債：T(264回)＋8─9bp
5年債：T(282回)＋7─9bp
7年債：T(296回)＋7─9bp
10年債：T(317回)＋7─9bp
9月15日に起債予定
明治ホールディングス 8/29 AA 期間5年・7年
(2269.T) 発行額は5年債が200億円、
7年債が150億円
主幹事は大和ＣＭ、みずほ
レンジ／
5年債：T(282回)＋13─15bp
7年債：T(296回)＋18─21bp
9月16日に起債予定
大日本スクリーン製造 8/26 AA 期間3年・5年
<0#7735=JFI> 発行額は3年債が100億円、
5年債が50億円
主幹事は野村、三菱ＵＦＪＭＳ
レンジ／
3年債：L+58─68bp
5年債：L+83─98bp
9月16日に起債予定
東日本高速道路<0#1288=JFI> 8/25 A 期間3年、発行額300億円
主幹事は野村、メリル、ＳＭＢＣ日興
10月に起債予定
大垣共立銀行 <0#8361=JFI> 8/22 AA 期間10年(10ノンコール5)
発行額200億円
期限前償還条項付劣後債
主幹事はＳＭＢＣ日興、みずほ、
大和ＣＭ
レンジ／L+80─83bp
9月16日に起債予定
池田泉州銀行 <0#8375=JFI> 8/15 AA 期間10年(10ノンコール5)、
発行額100億円
期限前償還条項付劣後債
主幹事はみずほ、野村、
三菱ＵＦＪＭＳ、大和ＣＭ、
ＳＭＢＣ日興
レンジ／L+150─152bp
9月14日に起債予定
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注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。
【起債予測（財投機関債）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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日本政策金融公庫 9/12 A 期間2年・20年
<0#0910=JFI> 発行額は2年債が500億円、20年債が100億円
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ
10月下旬に起債予定
日本政策投資銀行 8/22 A 期間3年・5年
<0#0903=JFI> 主幹事はＳＭＢＣ日興、大和ＣＭ、
三菱ＵＦＪＭＳ
第3四半期に発行予定
日本私立学校振興・ 8/19 A 期間10年
共済事業団 主幹事はみずほ、三菱ＵＦＪＭＳ
<0#0947=JFI>
国際協力機構 8/ 8 AA 期間15年・30年
<0#1273=JFI> 発行額は15年債が100億円程度、
30年債が50億円程度
主幹事は15年債がＧＳ、みずほ
30年債がＧＳ、大和ＣＭ
レンジ／
15年債：T(90回)＋5─7bp
30年債：T(35回)＋18─20bp
9月15日に起債予定
水資源機構 7/ 6 A 期間3年
<0#0909=JFI> 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ
第3四半期に起債予定
住宅金融支援機構 9/ 6 A 期間10年・15年・20年
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、メリル
10月中旬に起債予定
6/15 A 期間30年
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、ＧＳ
日本学生支援機構 9/12 A
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