大和投信、「ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド」3本を10月27日設定

Investing |
［東京 １４日 ロイター］ 大和証券投資信託委託は「ダイワ・アジア株トータルリ
ターン・ファンド：現地通貨・コース（資産成長型）、ブラジル・レアル・コース（資産
成長型）、ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）」３本を１０月２７日に設定する。
アジアの株式の中から高い配当利回りと利益成長が見込まれる株式に投資し、高いトー
タルリターンを目指す。投資対象国・地域（８月末時点）は中国、香港、インド、インド
ネシア、韓国、マレーシア、フィリピン、シンガポール、スリランカ、台湾、タイ、ベト
ナム──となっている。
なおアジアの株式の運用は、大和投信のアジア拠点を活用し、運用はダイワ・アセット
・マネジメント（シンガポール）リミテッドが行う。
ファンドの詳細は以下のとおり。
設定上限額：各１０５０億円（計３１５０億円）
分類 ：追加型／海外／株式
手数料 ：上限３．１５％（税込み）
信託報酬 ：純資産総額に対して年率１．１３４％（税込み）他
販売会社 ：大和証券、大和証券キャピタル・マーケッツ
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
現実味増すトランプ円高
米中対立で市場が不安定化すれば、日米金利差が拡大しても、年末に向けて円高が進みかねないとＪＰモルガンの佐々木融氏は予想。 記事の全文
米中摩擦､日米と同じ道か
米中貿易摩擦は、米国の政治勢力の交代か、中国の経済的没落でしか解決しないと第一生命経済研究所の熊野英生氏は指摘。 記事の全文