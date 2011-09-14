大和投信、「ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド」3本を10月27日設定

［東京 １４日 ロイター］ 大和証券投資信託委託は「ダイワ・アジア株トータルリ

ターン・ファンド：現地通貨・コース（資産成長型）、ブラジル・レアル・コース（資産

成長型）、ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）」３本を１０月２７日に設定する。

アジアの株式の中から高い配当利回りと利益成長が見込まれる株式に投資し、高いトー

タルリターンを目指す。投資対象国・地域（８月末時点）は中国、香港、インド、インド

ネシア、韓国、マレーシア、フィリピン、シンガポール、スリランカ、台湾、タイ、ベト

ナム──となっている。

なおアジアの株式の運用は、大和投信のアジア拠点を活用し、運用はダイワ・アセット

・マネジメント（シンガポール）リミテッドが行う。

ファンドの詳細は以下のとおり。

設定上限額：各１０５０億円（計３１５０億円）

分類 ：追加型／海外／株式

手数料 ：上限３．１５％（税込み）

信託報酬 ：純資産総額に対して年率１．１３４％（税込み）他

販売会社 ：大和証券、大和証券キャピタル・マーケッツ