追加：起債予測一覧〔表〕＝9月15日現在

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【起債予測（ＡＢＳ）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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住宅金融支援機構 8/23 AA 第53回債：発行額1650億円
<0#0943=JFI> 主幹事はみずほ、ＣＳ、大和ＣＭ、野村
レンジ／T(317回)＋47─48bp
(下限は42bp)
9月16日に起債予定
ＰＳＪ予測統計値は平均値が8.21％、
中央値が8.18％。
引受主幹事候補14社が9月6日引値ベースで
信託候補債権データに基づいて推計し、
同機構に報告した平均値・中央値
予備格付け：ＡＡＡ(Ｓ＆Ｐ、Ｒ＆Ｉ)
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【社債発行登録 企業（別表）】
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企業名 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 備考
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住生活グループ <0#5938=JFI> 9/ 9 登録額2000億円、9月17日効力発生予定
静岡銀行 <0#8355=JFI> 9/ 8 登録額2000億円、9月16日効力発生予定
日本ハム <0#2282=JFI> 9/ 2 登録額500億円、9月11日効力発生
五洋建設 (1893.T) 9/ 2 登録額300億円、9月10日効力発生
平和不動産 <0#8803=JFI> 9/ 2 登録額400億円、9月10日効力発生
スパークス・グループ<0#8739=JFI> 9/ 1 登録額200億円、9月9日効力発生
プレミア投資法人 <0#8956=JFI> 8/29 登録額700億円、9月7日効力発生
みずほ信託銀行 <0#8404=JFI> 8/29 登録額1000億円、9月6日効力発生
大日本スクリーン製造<0#7735=JFI> 8/26 登録額200億円、9月3日効力発生
凸版印刷 <0#7911=JFI> 8/25 登録額2000億円、9月2日効力発生
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【発行登録／外債（別表）】
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国・企業など／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 備考
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［東京 １５日 ロイター］
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