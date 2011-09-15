追加：起債条件一覧〔表〕＝9月15日現在

追加：・中日本高速道路債を国内ＳＢ表に追加しました。
・国際協力機構債を財投機関債表に追加しました。
・韓国政策金融公社債を円建て外債表に追加しました。
【起債条件一覧＝国内ＳＢ】
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回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付
（億円） 間 （％） （bp）
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# 30 中日本高速道路 100 3 0.272 T264+9 9/27 シティＧ AAA
<0#1289=JFI> Aa3
# 31 中日本高速道路 200 5 0.434 T282+9 9/27 シティＧ AAA
<0#1289=JFI> Aa3
# 32 中日本高速道路 150 7 0.640 T296+8 9/27 三菱UFJMS AAA
<0#1289=JFI> シティＧ Aa3
# 33 中日本高速道路 250 10 1.084 T317+8 9/27 三菱UFJMS AAA
<0#1289=JFI> 大和CM Aa3
2 池田泉州銀行 100 10 注参照 L+150 9/21 みずほ BBB+
<0#8375=JFI> 野 村
三菱UFJMS
大和CM
SMBC日興
9 りそなホールディングス 300 5 0.644 T282+29 9/20 野 村 A‐
<0#8308=JFI> 大和CM
シティＧ
34 東京ガス <0#9531=JFI> 200 10 1.064 T317+6 9/22 野 村 AA+
大和CM Aa3
32 大成建設 <0#1801=JFI> 100 5 0.80 L+29 9/15 みずほ A‐
野 村 A
22 阪和興業 <0#8078=JFI> 100 3 0.56 L+15 9/16 大和CM BBB+
みずほ BBB+
17 大王製紙 <0#3880=JFI> 100 5 1.00 L+50 9/20 三菱UFJMS BBB
10 成田国際空港 200 10 1.094 T317+9 9/20 みずほ AA
<0#0946=JFI> 野 村 AA‐
しんきん
12 西日本高速道路 250 3 0.288 T264+9 9/15 SMBC日興 AAA
<0#1290=JFI> 大和CM Aa3
野 村
2 紀陽銀行 30 10 注参照 L+170 9/16 みずほ BBB
野 村
5 千葉銀行 <0#8331=JFI> 100 10 注参照 L+67 9/27 野 村 A+
8 日清オイリオグループ 100 5 0.555 T282+20 9/16 野 村 A‐
<0#2602=JFI> 三菱UFJMS A‐
102 三菱地所 <0#8802=JFI> 200 10 1.103 T317+8 9/15 三菱UFJMS A1
SMBC日興 AA
A+
16 東急不動産<0#8815=JFI> 100 5 0.70 L+20 9/15 みずほ A‐
三菱UFJMS
17 ホンダファイナンス 400 5 0.465 T284+10 9/15 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ AA
<0#8461=JFI> みずほ A1
79 ＪＲ東日本<0#9020=JFI> 250 10 1.131 T317+6 9/29 みずほ AA+
SMBC日興
80 ＪＲ東日本<0#9020=JFI> 150 20 1.923 T129+8 9/29 みずほ AA+
SMBC日興
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注）・発行価格は注意書きがない場合１００円。
・池田泉州銀行債：期限前償還条項付劣後債。
利率は当初５年が２．０１％、以降が６カ月ユーロ円ＬＩＢＯＲ＋３．００％。
・紀陽銀行債：期限前償還条項付劣後債。
利率は当初５年が２．２１％、以降が６カ月ユーロ円ＬＩＢＯＲ＋３．２０％。
・千葉銀行債：期限前償還条項付劣後債。個人投資家向けに販売。
利率は当初５年が１．１８％、
以降が５年物円スワップのオファード・レート＋０．６７％。
【起債条件一覧＝財投機関債】
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回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付
（億円） 間 （％） （bp）
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# 8 国際協力機構 150 15 1.554 T90+5 9/26 Ｇ Ｓ AAA
<0#1273=JFI> みずほ AA‐
# 9 国際協力機構 50 30 2.129 T35+18 9/26 Ｇ Ｓ AAA
<0#1273=JFI> 大和CM AA‐
30 関西国際空港 100 3 0.348 T264+15 9/21 SMBC日興 AA‐
<0#0936=JFI> みずほ AA
三菱UFJMS Aa3
Ｇ Ｓ
31 関西国際空港 100 5 0.504 T282+15 9/21 SMBC日興 AA‐
<0#0936=JFI> みずほ AA
三菱UFJMS Aa3
Ｇ Ｓ
32 関西国際空港 200 10 1.164 T317+16 9/21 SMBC日興 AA‐
<0#0936=JFI> みずほ AA
三菱UFJMS Aa3
Ｇ Ｓ
24 日本学生支援機構 400 2 0.201 T254+6 9/15 野 村 AA
<0#0948=JFI> SMBC日興 AA+
大和CM
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注）・発行価格は注意書きがない場合１００円。
【起債条件一覧＝環境再生保全機構債券】
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回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付
（億円） 間 （％） （bp）
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【起債条件一覧＝鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券】
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回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付
（億円） 間 （％） （bp）
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【起債条件一覧＝都市再生債券】
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