〔情報ＢＯＸ〕9月の追加型株式投信、純流入・純流出ランキング（12日時点）

［東京 １５日 ロイター］ 野村総合研究所が試算した９月の追加型株式投信の資金
純流出・純流入ランキングは以下のとおり。
＜純流出ファンド上位２０＞
順位 ファンド名 運用会社 純流出 純資産
1 グローバル・ソブリン・オープン（毎月 国際 -201 22,332
2 ＨＳＢＣブラジル債券オープン（毎月決 ＨＳＢＣ -114 2,055
3 野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラ 野村 -111 4,736
4 ワールド・ソブリンインカム《十二単衣 岡三 -96 2,042
5 ダイワ・グローバル債券Ｆ（毎月分配型 大和 -84 5,188
6 ダイワ外国債券Ｆ（毎月分配型） ダイ 大和 -76 2,419
7 ＳＭＢＣフレンド・ＨＳＢＣブラジル債 ＨＳＢＣ -48 204
8 ピクテ・グローバル・インカム株式Ｆ（ ピクテ -38 6,854
9 フィデリティ・ＵＳリートＦ Ｂ（為替 フィデリティ -36 4,836
10 ダイワ・ブラジル・レアル債オープン（ 大和 -35 2,107
11 フィデリティ・ＵＳハイ・イールドＦ フィデリティ -33 5,251
12 日興ハイブリッド３分法Ｆ毎月分配型（ 日興 -27 1,924
13 ピムコ・グローバル・ハイイールドＦ（ 三菱ＵＦＪ -26 2,209
14 ピムコハイ・インカム毎月分配型Ｆ 三菱ＵＦＪ -26 2,813
15 野村新米国ハイイールド債券投信（ブラ 野村 -25 2,609
16 三菱ＵＦＪ外国債券オープン（毎月分配 三菱ＵＦＪ -24 2,588
17 グローバル・エマージング・ボンド・オ 三菱ＵＦＪ -24 472
18 マイストーリー分配型（年６回）Ｂコー 野村 -24 3,671
19 野村Ｇハイイールド債券投信（アジア通 野村 -23 1,012
20 ＭＡＸＩＳトピックス上場投信 三菱ＵＦＪ -23 247
（単位：億円）
＜純流入ファンド上位２０＞
順位 ファンド名 運用会社 純流入 純資産
1 日経２２５連動型上場投資信託 野村 872 6,280
1 短期豪ドル債オープン（毎月分配型） 大和住銀 218 11,251
2 ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託 野村 188 6,037
3 ダイワ米国リートＦ（毎月分配型） 大和 153 3,202
4 上場インデックスＦ２２５《上場２２５ 日興 138 2,932
5 新光ＵＳ ＲＥＩＴオープン《ゼウス》 新光 134 6,964
6 ラサール・グローバルＲＥＩＴ Ｆ（毎 日興 122 7,103
7 野村Ｇハイイールド債券投信（資源国通 野村 96 10,122
8 日経２２５連動型上場投資信託 野村 88 6,070
9 ダイワ・ＵＳ ＲＥＩＴ・オープン（毎 大和 86 2,192
10 ダイワ上場投信 トピックス 大和 75 2,298
11 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《ＪＯ 日興 66 2,416
12 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オ 大和 66 9,322
13 三菱ＵＦＪ新興国債券Ｆ通貨選択シリー 三菱ＵＦＪ 65 1,013
14 ＰＩＭＣＯ米国ハイイールド債券通貨選 中央三井 61 1,722
15 ワールド・リート・セレクション（米国 岡三 57 824
16 ダイワ上場投信 日経２２５ 大和 57 2,287
17 資源Ｆ（株式と通貨）ブラジルレアル・ 日興 55 554
18 三菱ＵＦＪ新興国債券Ｆ通貨選択シリー 三菱ＵＦＪ 54 7,075
19 欧州ハイ・イールド・ボンドＦ（豪ドル 野村 51 1,978
20 オーストラリア公社債Ｆ《オージーボン 中央三井 50 988
（単位：億円）
（ロイターニュース 岩崎 成子）
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