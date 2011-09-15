起債予測一覧〔表〕＝9月16日現在

【起債予測（国内ＳＢ）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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東京都民銀行 <0#8339=JFI> 9/15 A 期間10年(10ノンコール5)
期限前償還条項付劣後債
主幹事はみずほ、大和ＣＭ、
三菱ＵＦＪＭＳ
埼玉りそな銀行<0#8400=JFI> 9/14 A 期間10年(10ノンコール5)
発行額500億円、個人債
期限前償還条項付劣後債
主幹事は野村、大和ＣＭ
9月30日に起債予定
住友信託銀行 <0#8403=JFI> 9/ 9 AA 期間15年、発行額230億円、
劣後債、主幹事は大和ＣＭ
レンジ／T(90回)＋66bp
9月16日に起債予定
ＮＴＴファイナンス 9/ 8 A 期間5年
<0#8433=JFI> 主幹事は野村、メリル、
三菱ＵＦＪＭＳ
キリンホールディングス 9/ 7 AA 期間5年・10年
<0#2503=JFI> 発行額は5年債が300億円、
10年債が400億円、
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、野村、
大和ＣＭ
レンジ／
5年債：T(282回)＋15bp
10年債：T(317回)＋23bp
9月16日に起債予定
首都高速道路 <0#0907=JFI> 9/ 6 A 期間5年、発行額200億円程度
主幹事はみずほ、三菱ＵＦＪＭＳ、
大和ＣＭ、メリル、バークレイズ
10月に発行予定
森精機製作所 6141.OS 9/ 5 AA 期間3年・5年、発行額各150億円
主幹事はＳＭＢＣ日興
レンジ／
3年債：T(264回)＋18─19bp
5年債：T(282回)＋18─19bp
9月16日に起債予定
明治ホールディングス 8/29 AA 期間5年・7年
(2269.T) 発行額は5年債が200億円、
7年債が150億円
主幹事は大和ＣＭ、みずほ
レンジ／
5年債：T(282回)＋13bp
7年債：T(296回)＋20bp
9月16日に起債予定
大日本スクリーン製造 8/26 AA 期間3年・5年
<0#7735=JFI> 発行額は3年債が140億円、
5年債が50億円
主幹事は野村、三菱ＵＦＪＭＳ
レンジ／
3年債：L+65bp
5年債：L+83bp
9月16日に起債予定
東日本高速道路<0#1288=JFI> 8/25 A 期間3年、発行額300億円
主幹事は野村、メリル、ＳＭＢＣ日興
10月に起債予定
大垣共立銀行 <0#8361=JFI> 8/22 AA 期間10年(10ノンコール5)
発行額200億円
期限前償還条項付劣後債
主幹事はＳＭＢＣ日興、みずほ、
大和ＣＭ
レンジ／L+81bp
9月16日に起債予定
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注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。
【起債予測（財投機関債）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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日本政策金融公庫 9/12 A 期間2年・20年
<0#0910=JFI> 発行額は2年債が500億円、20年債が100億円
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ
10月下旬に起債予定
日本政策投資銀行 8/22 A 期間3年・5年
<0#0903=JFI> 主幹事はＳＭＢＣ日興、大和ＣＭ、
三菱ＵＦＪＭＳ
第3四半期に発行予定
日本私立学校振興・ 8/19 A 期間10年
共済事業団 主幹事はみずほ、三菱ＵＦＪＭＳ
<0#0947=JFI>
水資源機構 7/ 6 A 期間3年
<0#0909=JFI> 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ
第3四半期に起債予定
住宅金融支援機構 9/ 6 A 期間10年・15年・20年
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、メリル
10月中旬に起債予定
6/15 A 期間30年
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、ＧＳ
日本学生支援機構 9/12 A 期間3年、発行額500億円
<0#0948=JFI> 主幹事は野村、みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ
10月下旬に起債予定、11月上旬に払込み予定
4/ 4 2011年度発行予定、発行総額は1700億円
期間2年：2012年2月
発行額は400億円
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【起債予測（鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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鉄道建設・運輸施設整備 9/12 A 期間4年・10年
支援機構 <0#1295=JFI> 発行額は4年債が400億円程度、
10年債が100億円程度
主幹事は大和ＣＭ、三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ
11月に起債予定
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【起債予測（都市再生債券）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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【起債予測（地方公共団体金融機構債券）】
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