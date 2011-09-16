追加：起債条件一覧〔表〕＝9月16日現在

ン・スタンレー (MS.N) 注 600万 4 7.30 100.00 9/21 注参照

ナショナル・オーストラリア銀行注 1.03億 3 4.46 100.00 9/29 注参照

（ＮＡＢ） (NAB.AX)

三菱東京ＵＦＪ銀行 ＄ 1億 5 1.67 100.00 9/29 注参照

<0#8315=JFI>

三菱東京ＵＦＪ銀行 注 1.4億 3 4.23 100.00 9/29 注参照

<0#8315=JFI>

予防接種のための国際金融 注 1200万 4 3.40 100.00 9/29 注参照

ファシリティ

予防接種のための国際金融 注 6.5億 5 6.10 100.00 9/29 注参照

ファシリティ

バンク・オブ・アメリカ・ 注 1億 10 0.50 未 定 9/27 注参照

コーポレーション BAC.AX

バンク・オブ・アメリカ・ 円 50億 5 注参照 100.00 9/27 注参照

コーポレーション BAC.AX

オーストラリア・ニュージー 注 1.391億 3 4.55 100.00 9/20 注参照

ランド銀行（ＡＮＺ） (ANZ.AX)

オーストラリア・ニュージー 注 1.416億 3 3.90 100.00 9/20 注参照

ランド銀行（ＡＮＺ） (ANZ.AX)

スウェーデン輸出信用銀行 注 1680万 4 0.50 82.60 9/28 注参照

スウェーデン輸出信用銀行 注 300万 3 3.10 100.00 9/28 注参照

スウェーデン輸出信用銀行 注 933.7万 5 0.50 83.10 9/29 注参照

スウェーデン輸出信用銀行 注 8.405億 5 0.50 76.84 9/26 注参照

スウェーデン輸出信用銀行 注 5100万 5 0.50 76.50 9/29 注参照

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注）・ＨＳＢＣ銀行豪ドル建て債（上段）：価格は売出価格。

売出期間は９月７日─２８日。受渡日は９月３０日。売出人は香川証券。

格付けはＡａ２（ムーディーズ）、ＡＡ（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。

・ＨＳＢＣ銀行豪ドル建てディスカウント債（下段）：価格は売出価格。

売出期間は９月５日─２９日。受渡日は９月３０日。売出人は楽天証券。

格付けはＡａ２（ムーディーズ）、ＡＡ（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。

・モルガン・スタンレー利率ステップアップ型円建て社債（上段）：

価格は売出価格。売出期間は９月１４日─２１日。受渡日は９月２２日。

主幹事はモルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル。

売出人は三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、

モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券。

売出取扱人は静銀ティーエム証券、常陽証券、八十二証券、百五証券、

ひろぎんウツミ屋証券。格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ（Ｓ＆Ｐ）、

Ａ（フィッチ）、Ａ＋（Ｒ＆Ｉ）。

・モルガン・スタンレー トルコリラ固定利付社債（下段）：価格は売出価格。

売出期間は９月５日─２０日。受渡日は９月２２日。

主幹事はモルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル。

売出人は極東証券。格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ（Ｓ＆Ｐ）、

Ａ（フィッチ）、Ａ＋（Ｒ＆Ｉ）。

・ナショナル・オーストラリア銀行（ＮＡＢ）豪ドル建て債：

価格は売出価格。売出期間は９月１２日─２９日。受渡日は９月３０日。

売出人はＳＭＢＣ日興証券。

格付けはＡａ２（ムーディーズ）、ＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

・三菱東京ＵＦＪ銀行債：価格は売出価格。

１段目：米ドル建て債

２段目：豪ドル建て債：売出取扱人は静銀ティーエム証券、常陽証券、新潟証券、

八十二証券。

共通項目：売出期間は９月２０日─２９日。受渡日は９月３０日。

主幹事は三菱ＵＦＪセキュリティーズインターナショナル。

売出人は三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券。

格付けはＡ＋（Ｓ＆Ｐ）。

・予防接種のための国際金融ファシリティ豪ドル建て債（上段）：価格は売出価格。

売出期間は９月１日─２８日。受渡日は９月３０日。

主幹事はＪＰモルガン・セキュリティーズ。売出人は前田証券。

格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。

・予防接種のための国際金融ファシリティ南アフリカランド建て債（下段）：

価格は売出価格。売出期間は９月１日─２９日。受渡日は９月３０日。

主幹事はＪＰモルガン・セキュリティーズ。売出人は岡三証券。

格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。

・バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション豪ドル建て利付割引社債（上段）：

発行額は予定。価格は売出価格。売出期間は９月２６日─２７日。

受渡日は９月２８日。売出人はメリルリンチ日本証券。

売出取扱人は三菱ＵＦＪメリルリンチＰＢ証券。

格付けはＡ２（格下げ方向で見直し中＝ムーディーズ）、

Ａ（ネガティブ＝Ｓ＆Ｐ）。

・バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション円建てコーラブル・ステップアップ債

（下段）：価格は売出価格。売出期間は９月２６日─２７日。受渡日は９月２８日。

売出人はメリルリンチ日本証券。売出取扱人は三菱ＵＦＪメリルリンチＰＢ証券。

利率は当初３年が基準金利、それ以降が基準金利プラス０．１０％。

（基準金利は９月２１日に決定）。

２０１２年９月２８日から２０１６年３月２８日までの期間に到来する各利払日に

額面金額の１００％で償還可能。

格付けはＡ２（格下げ方向で見直し中＝ムーディーズ）、

Ａ（ネガティブ＝Ｓ＆Ｐ）。

・オーストラリア・ニュージーランド銀行（ＡＮＺ）豪ドル建て債（上段）：

価格は売出価格。売出期間は９月６日─１５日。受渡日は９月２１日。売出人は

大和証券キャピタル・マーケッツ。売出取扱人は大和証券。

格付けはＡａ２（ムーディーズ）、ＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

・オーストラリア・ニュージーランド銀行（ＡＮＺ）ニュージーランドドル建て債

（下段）：価格は売出価格。売出期間は９月６日─１５日。受渡日は９月２１日。

売出人は大和証券キャピタル・マーケッツ。売出取扱人は大和証券。

格付けはＡａ２（ムーディーズ）、ＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

・スウェーデン輸出信用銀行トルコリラ建てディスカウント建て債（１段目）：

価格は売出価格。売出期間は９月１２日─２７日。受渡日は９月２９日。

売出人は証券ジャパン。格付けはＡａ１（ムーディーズ）、ＡＡ＋（Ｓ＆Ｐ）。

・スウェーデン輸出信用銀行豪ドル建て債（２段目）：

価格は売出価格。売出期間は９月９日─２６日。受渡日は９月２９日。

売出人は藍澤証券。格付けはＡａ１（ムーディーズ）、ＡＡ＋（Ｓ＆Ｐ）。

・スウェーデン輸出信用銀行豪ドル建てディスカウント債（３段目）：

価格は売出価格。売出期間は９月５日─２９日。受渡日は９月３０日。

売出人は東海東京証券。売出取扱人は西日本シティＴＴ証券。

格付けはＡａ１（ムーディーズ）、ＡＡ＋（Ｓ＆Ｐ）。

・スウェーデン輸出信用銀行南アフリカランド建てディスカウント債（４段目）：

価格は売出価格。売出期間は９月５日─２２日。受渡日は９月２７日。

売出人は東海東京証券。売出取扱人は宇都宮証券、ワイエム証券、

浜銀ＴＴ証券、西日本シティＴＴ証券。

格付けはＡａ１（ムーディーズ）、ＡＡ＋（Ｓ＆Ｐ）。

・スウェーデン輸出信用銀行南アフリカランド建てディスカウント債（５段目）：

価格は売出価格。売出期間は９月１日─２８日。受渡日は９月３０日。

売出人は丸福証券。格付けはＡａ１（ムーディーズ）、ＡＡ＋（Ｓ＆Ｐ）。

（東京 １６日 ロイター）