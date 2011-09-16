UPDATE1: 住宅金融支援機構、第53回住宅金融支援機構債券の発行条件を決定＝利率1.48％

［東京 １６日 ロイター］ みずほ証券によると、住宅金融支援機構<0#0943=JFI>
は、貸付債権担保第５３回住宅金融支援機構債券（資産担保証券）の発行条件を決定
した。発行額１６５０億円。
利率 １．４８％
発行価格 １００円
スプレッド 第３１７回国債流通利回り＋０．４７％
【 発行条件一覧 】
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銘柄 住宅金融支援機構 払込期日 ９月２８日
貸付債権担保第５３回 各債券の金額 １億円
住宅金融支援機構債券 主幹事 下記参照
発行額 １６５０億円 事務受託会社 三井住友銀行
利率 １．４８％ 格付け・予定 ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）
発行価格 １００円 ＡＡＡ（Ｒ＆Ｉ）
最終償還期限 ２０４６年１０月１０日
利払日 毎月１０日
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・主幹事：みずほ証券、クレディ・スイス証券、大和証券キャピタル・マーケッツ、
野村証券
・引受証券と引受責任額（案 単位：億円）
みずほ証５１０ クレディ・スイス証３４５
大和証券キャピタル・マーケッツ３４５ 野村証３４５
アール・ビー・エス証３５ バークレイズ・キャピタル証３５
モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証３５
・引受手数料
幹事手数料：
発行額のうち、５００億円まで５銭
５００億円超１０００億円まで２．５銭
１０００億円超２０００億円まで１．２５銭
引受責任料：５銭
販売手数料：２０銭
（ロイターニュース 片山 直幸）
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