20日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。
＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。
＝＝＝国内経済・指標関係＝＝
月例経済報告等に関する関係閣僚会議
０８：５０ ４─６月資金循環統計速報（日銀）
０９：００ 閣議
０９：４０─１０：１０ 月例経済報告等に関する関係閣僚会
１４：００ ７月景気動向指数改定値（内閣府）[JPCIIN=ECI]
１４：００ 粗鋼生産
１５：３０ 大証定例会見
＝＝海外経済・指標関係＝＝
［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間
（１６日）
０８００ＧＭＴ ７月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI]
０９００ＧＭＴ ７月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI]
１３００ＧＭＴ ７月対米証券投資（財務省）[USNCIO=ECI]
１３５５ＧＭＴ ９月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 [USMSN=ECI]
ＥＵ財務相非公式理事会（１７日まで、ポーランド・ウロツワフ）
インド中銀金融政策決定会合
（１７日）
ＥＵ財務相非公式理事会（最終日、ポーランド・ウロツワフ）
（１８日）
独ベルリン州議会選挙
（１９日）
１４００ＧＭＴ ９月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI]
１５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件
１５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札
オバマ米大統領が財政赤字削減計画を提案
（２０日）
０１３０ＧＭＴ ９月の豪中銀理事会議事録発表
０６００ＧＭＴ ８月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI]
０９００ＧＭＴ ９月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI]
１１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]
１２３０ＧＭＴ ８月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI]
１２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高
（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]
１５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札
１５３０ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札
２２３０ＧＭＴ ギリシャのパパンドレウ首相がピーターソン国際経済研究所で
ギリシャ債務危機について講演（ワシントン）
米連邦公開市場委員会（２１日まで）
（東京 ２０日 ロイター）
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