起債予測一覧〔表〕＝9月21日現在

【起債予測（国内ＳＢ）】
--------------------------------------------------------------------------------
発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
--------------------------------------------------------------------------------
東京都民銀行 <0#8339=JFI> 9/15 A 期間10年(10ノンコール5)
期限前償還条項付劣後債
主幹事はみずほ、大和ＣＭ、
三菱ＵＦＪＭＳ
埼玉りそな銀行<0#8400=JFI> 9/14 A 期間10年(10ノンコール5)
発行額500億円、個人債
期限前償還条項付劣後債
主幹事は野村、大和ＣＭ
9月30日に起債予定
ＮＴＴファイナンス 9/ 8 A 期間5年
<0#8433=JFI> 主幹事は野村、メリル、
三菱ＵＦＪＭＳ
首都高速道路 <0#0907=JFI> 9/ 6 A 期間5年、発行額200億円程度
主幹事はみずほ、三菱ＵＦＪＭＳ、
大和ＣＭ、メリル、バークレイズ
10月に発行予定
東日本高速道路<0#1288=JFI> 8/25 A 期間3年、発行額300億円
主幹事は野村、メリル、ＳＭＢＣ日興
10月に起債予定
--------------------------------------------------------------------------------
注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。
【起債予測（財投機関債）】
--------------------------------------------------------------------------------
発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
--------------------------------------------------------------------------------
日本政策金融公庫 9/12 A 期間2年・20年
<0#0910=JFI> 発行額は2年債が500億円、20年債が100億円
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ
10月下旬に起債予定
日本政策投資銀行 8/22 A 期間3年・5年
<0#0903=JFI> 主幹事はＳＭＢＣ日興、大和ＣＭ、
三菱ＵＦＪＭＳ
第3四半期に発行予定
日本私立学校振興・ 8/19 A 期間10年
共済事業団 主幹事はみずほ、三菱ＵＦＪＭＳ
<0#0947=JFI>
水資源機構 7/ 6 A 期間3年
<0#0909=JFI> 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ
第3四半期に起債予定
住宅金融支援機構 9/ 6 A 期間10年・15年・20年
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、メリル
10月中旬に起債予定
日本学生支援機構 9/12 A 期間3年、発行額500億円
<0#0948=JFI> 主幹事は野村、みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ
10月下旬に起債予定、11月上旬に払込み予定
4/ 4 2011年度発行予定、発行総額は1700億円
期間2年：2012年2月
発行額は400億円
--------------------------------------------------------------------------------
【起債予測（鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券）】
--------------------------------------------------------------------------------
発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
--------------------------------------------------------------------------------
鉄道建設・運輸施設整備 9/12 A 期間4年・10年
支援機構 <0#1295=JFI> 発行額は4年債が400億円程度、
10年債が100億円程度
主幹事は大和ＣＭ、三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ
11月に起債予定
--------------------------------------------------------------------------------
【起債予測（都市再生債券）】
--------------------------------------------------------------------------------
発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
【起債予測（地方公共団体金融機構債券）】
--------------------------------------------------------------------------------
発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
--------------------------------------------------------------------------------
地方公共団体金融機構 9/20 A 期間10年、発行額300億円程度
<0#0906=JFI> 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、メリル
10月に発行予定
A 期間10年、発行額300億円程度
主幹事は野村、みずほ
11月に発行予定
A 期間10年、発行額300億円程度
主幹事は大和ＣＭ、ＳＭＢＣ日興
12月に発行予定
A 期間20年
主幹事はみずほ、ＧＳ、バークレイズ
10月に発行予定
A 期間20年
主幹事はＳＭＢＣ日興、ドイツ、
モルガン・スタンレーＭＵＦＧ
12月に発行予定
A 期間5年
主幹事は野村、大和ＣＭ、みずほ
11月に発行予定
9/20 <2011年度発行計画(単位：億円)>
10年債：下半期1800程度(年間3750程度)
20年債：下半期600─800程度
(年間1650─1850程度)
5年債：下半期200─400程度
(年間600─800程度)
FLIP：下半期1000程度(年間2000程度)
EMTN、その他：下半期1000億円程度
(年間1000程度)
--------------------------------------------------------------------------------
【起債予測（環境再生保全機構債券）】
--------------------------------------------------------------------------------
発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
--------------------------------------------------------------------------------
環境再生保全機構 6/27 A 期間5年、発行額50億円
<0#1298=JFI> 主幹事は野村、みずほ
--------------------------------------------------------------------------------
【起債予測（地方債）】
--------------------------------------------------------------------------------
発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
--------------------------------------------------------------------------------
京都市 <0#0152=JFI> 9/ 1 A 期間20年
主幹事は野村、三菱ＵＦＪＭＳ、ＧＳ
下期に起債予定
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
トランプ氏が当選後初会見
注目のキーワード
注目の商品
成長の時代終えんの理由
政労使協調の政策は既存企業とその労働者に恩恵を与えるが、イノベーションを阻み、成長を損ねるとＢＮＰパリバの河野龍太郎氏は指摘。 記事の全文
米経済､短期では成功も
今年も政治が経済を翻弄する１年となりそうだが、米国経済は短期では「意外な成功」もあり得ると三菱総研の武田洋子氏は指摘。 記事の全文