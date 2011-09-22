追加：〔表〕きょうの投信設定（22日）＝9本、395億1464万円

＊設定額を追加しました。
【ファンド名／運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】
◎ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）─トリプルリターンズ─
・日本円・コース（毎月分配型）
・豪ドル・コース（毎月分配型）
・ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）
・米ドル・コース（毎月分配型）
／大和証券投資信託委託
───────────────────────────────────────
設定上限額：各１０５０億円
設定額 ：（合計： ５２億７９５４万円）
・日本円・コース（毎月分配型） ： １億３５３９万円
・豪ドル・コース（毎月分配型） ： ６億５４２７万円
・ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）：４４億７６４３万円
・米ドル・コース（毎月分配型） ： １３４３万円
販売会社 ：大和証券、大和証券キャピタル・マーケッツ
◎東京海上・為替参照利回り変動型ファンド２０１１─０９
／東京海上アセットマネジメント投信
───────────────────────────────────────
設定上限額：５００億円
設定額 ：３２億３２７８万円
販売会社 ：十六銀行(8356.T)、中京銀行(8530.T)、東京海上日動火災保険
◎野村日本株投信（豪ドル投資型）１１０９
／野村アセットマネジメント
───────────────────────────────────────
設定上限額：２０００億円
設定額 ：３０８億０１３２万円
販売会社 ：野村証券
◎野村ＤＣ新興国債券（現地通貨建て）インデックスファンド
／野村アセットマネジメント
───────────────────────────────────────
設定上限額：１０００万円
設定額 ：１００万円
販売会社 ：野村証券、野村信託銀行
◎ニッセイ中国人民元ファンド
・元高円安戦略コース
・元高米ドル安戦略コース
／ニッセイアセットマネジメント
───────────────────────────────────────
設定上限額：各３００億円
設定額 ：・元高円安戦略コース ： ５０００万円
・元高米ドル安戦略コース：１億５０００万円
販売会社 ：内藤証券
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
成長の時代終えんの理由
政労使協調の政策は既存企業とその労働者に恩恵を与えるが、イノベーションを阻み、成長を損ねるとＢＮＰパリバの河野龍太郎氏は指摘。 記事の全文
米経済､短期では成功も
今年も政治が経済を翻弄する１年となりそうだが、米国経済は短期では「意外な成功」もあり得ると三菱総研の武田洋子氏は指摘。 記事の全文