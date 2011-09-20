起債条件一覧〔表〕＝9月21日現在

【起債条件一覧＝国内ＳＢ】
--------------------------------------------------------------------------------
回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付
（億円） 間 （％） （bp）
--------------------------------------------------------------------------------
8 キリンホールディングス 300 5 0.505 T282+15 9/26 三菱UFJMS A+
<0#2503=JFI> 野 村 A2
大和CM
9 キリンホールディングス 400 10 1.239 T317+23 9/26 三菱UFJMS A+
<0#2503=JFI> 野 村 A2
大和CM
1 明治ホールディングス 200 5 0.485 T282+13 9/26 大和CM A+
(2269.T) みずほ
2 明治ホールディングス 150 7 0.76 T296+20 9/26 大和CM A+
(2269.T) みずほ
14 大日本スクリーン製造 140 3 1.06 L+65 9/26 野 村 BBB
(7735.T) 三菱UFJMS
15 大日本スクリーン製造 50 5 1.34 L+83 9/26 野 村 BBB
(7735.T) 三菱UFJMS
1 森精機製作所6141.OS 150 3 0.373 T264+19 9/27 SMBC日興 A
2 森精機製作所6141.OS 150 5 0.545 T282+19 9/27 SMBC日興 A
14 住友信託銀行 230 15 2.159 T90+66 9/28 大和CM A+
<0#8403=JFI> A2
2 大垣共立銀行 200 10 注参照 L+81 9/27 SMBC日興 A‐
<0#8361=JFI> みずほ
大和CM
30 中日本高速道路 100 3 0.272 T264+9 9/27 シティＧ AAA
<0#1289=JFI> Aa3
31 中日本高速道路 200 5 0.434 T282+9 9/27 シティＧ AAA
<0#1289=JFI> Aa3
32 中日本高速道路 150 7 0.640 T296+8 9/27 三菱UFJMS AAA
<0#1289=JFI> シティＧ Aa3
33 中日本高速道路 250 10 1.084 T317+8 9/27 三菱UFJMS AAA
<0#1289=JFI> 大和CM Aa3
2 池田泉州銀行 100 10 注参照 L+150 9/21 みずほ BBB+
<0#8375=JFI> 野 村
三菱UFJMS
大和CM
SMBC日興
34 東京ガス <0#9531=JFI> 200 10 1.064 T317+6 9/22 野 村 AA+
大和CM Aa3
5 千葉銀行 <0#8331=JFI> 100 10 注参照 L+67 9/27 野 村 A+
79 ＪＲ東日本<0#9020=JFI> 250 10 1.131 T317+6 9/29 みずほ AA+
SMBC日興
80 ＪＲ東日本<0#9020=JFI> 150 20 1.923 T129+8 9/29 みずほ AA+
SMBC日興
--------------------------------------------------------------------------------
注）・発行価格は注意書きがない場合１００円。
・住友信託銀行債：劣後債。
・大垣共立銀行債：期限前償還条項付劣後債。
利率は当初５年が１．３１％、以降が６カ月ユーロ円ＬＩＢＯＲ＋２．３１％。
・池田泉州銀行債：期限前償還条項付劣後債。
利率は当初５年が２．０１％、以降が６カ月ユーロ円ＬＩＢＯＲ＋３．００％。
・千葉銀行債：期限前償還条項付劣後債。個人投資家向けに販売。
利率は当初５年が１．１８％、
以降が５年物円スワップのオファード・レート＋０．６７％。
【起債条件一覧＝財投機関債】
--------------------------------------------------------------------------------
回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付
（億円） 間 （％） （bp）
--------------------------------------------------------------------------------
82 住宅金融支援機構 50 30 2.185 T35+24 9/27 三菱UFJMS AAA
<0#0943=JFI> Ｇ Ｓ AA‐
8 国際協力機構 150 15 1.554 T90+5 9/26 Ｇ Ｓ AAA
<0#1273=JFI> みずほ AA‐
9 国際協力機構 50 30 2.129 T35+18 9/26 Ｇ Ｓ AAA
<0#1273=JFI> 大和CM AA‐
30 関西国際空港 100 3 0.348 T264+15 9/21 SMBC日興 AA‐
<0#0936=JFI> みずほ AA
三菱UFJMS Aa3
Ｇ Ｓ
31 関西国際空港 100 5 0.504 T282+15 9/21 SMBC日興 AA‐
<0#0936=JFI> みずほ AA
三菱UFJMS Aa3
Ｇ Ｓ
32 関西国際空港 200 10 1.164 T317+16 9/21 SMBC日興 AA‐
<0#0936=JFI> みずほ AA
三菱UFJMS Aa3
Ｇ Ｓ
--------------------------------------------------------------------------------
注）・発行価格は注意書きがない場合１００円。
【起債条件一覧＝環境再生保全機構債券】
--------------------------------------------------------------------------------
回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付
（億円） 間 （％） （bp）
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
【起債条件一覧＝鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券】
--------------------------------------------------------------------------------
回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付
（億円） 間 （％） （bp）
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
【起債条件一覧＝都市再生債券】
--------------------------------------------------------------------------------
回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付
（億円） 間 （％） （bp）
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
【起債条件一覧＝地方公共団体金融機構債券】
--------------------------------------------------------------------------------
回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
トランプ氏が当選後初会見
注目のキーワード
注目の商品
成長の時代終えんの理由
政労使協調の政策は既存企業とその労働者に恩恵を与えるが、イノベーションを阻み、成長を損ねるとＢＮＰパリバの河野龍太郎氏は指摘。 記事の全文
米経済､短期では成功も
今年も政治が経済を翻弄する１年となりそうだが、米国経済は短期では「意外な成功」もあり得ると三菱総研の武田洋子氏は指摘。 記事の全文