起債予測一覧〔表〕＝9月22日現在

億円
10月14日に起債予定
埼玉県 <0#0110=JFI> 9/21 A 期間10年、発行額200億円
10月5日に起債予定
福井県 <0#0185=JFI> 9/21 A 期間10年、発行額200億円
10月7日に起債予定
山梨県 <0#0187=JFI> 9/21 A 期間10年、発行額200億円
10月7日に起債予定
大阪府 <0#0104=JFI> 9/21 A 期間10年、発行額200億円
A 期間5年、発行額200億円
広島市 <0#0159=JFI> 9/21 A 期間10年、発行額100億円
10月7日に起債予定
福岡市 <0#0158=JFI> 9/21 A 期間10年、発行額100億円
10月7日に起債予定
兵庫県 <0#0106=JFI> 9/21 A 期間5年、発行額100億円、入札方式
10月5日に起債予定
京都市 <0#0152=JFI> 9/ 1 A 期間20年
主幹事は野村、三菱ＵＦＪＭＳ、ＧＳ
下期に起債予定
9/ 1 A フレックス枠
期間3年
主幹事は野村、大和ＣＭ、東海東京
下期に起債予定
堺市 <0#0134=JFI> 8/ 9 A 期間20年
主幹事はみずほ、三菱ＵＦＪＭＳ
下期に発行予定
京都府 <0#0105=JFI> 8/ 9 A 期間20年、発行額200億円程度
主幹事はみずほ、大和ＣＭ
10月に発行予定
札幌市 <0#0155=JFI> 7/12 <2011年度の主幹事方式>
通年事務主幹事は野村
期間20年・30年・その他の年限を合わせて
400億円程度
東京都 <0#0100=JFI> 9/16 A 期間10年、発行額500億円、融合方式
指名幹事：ＧＳ、みずほ
10月14日に起債予定
9/16 第3四半期10年債の指名幹事：ＧＳ、みずほ
9/ 9 A 期間7年
主幹事は大和ＣＭ、ＳＭＢＣ日興、しんきん
10月以降に起債予定
神奈川県 <0#0103=JFI> 9/21 A 期間10年、発行額200億円
10月7日に起債予定
5/27 A <2011年度20年債：発行総額600億円程度>
主幹事：
第3四半期：大和ＣＭ、
ＭスタンレーＭＵＦＧ
第4四半期：野村、ＳＭＢＣ日興
愛知県 <0#0108=JFI> 9/21 A 期間10年、発行額200億円
10月13日に起債予定
A 期間5年、発行額200億円、入札方式
10月5日に起債予定
静岡県 <0#0107=JFI> 9/21 A 期間10年、発行額100億円
10月5日に起債予定
9/12 A 期間20年、発行額100億円程度
主幹事はＳＭＢＣ日興、ＧＳ
10月上旬に発行予定
5/23 <2011年度の30年債>
発行額は年間200億円
主幹事はＧＳ、三菱ＵＦＪＭＳ、ドイツ
神戸市 <0#0153=JFI> 9/21 A 期間5年、発行額100億円程度
主幹事は野村、東海東京、メリル
下半期に発行予定
9/21 A 期間10年、発行額100億円程度
主幹事はみずほ、三菱ＵＦＪＭＳ
最速10月に発行予定
7/27 A 期間30年、発行額100億円程度
主幹事は野村、ＧＳ、ＳＭＢＣ日興
川崎市 <0#0156=JFI> 9/21 A 期間5年、発行額100億円
10月6日に起債予定
4/26 <2011年度の超長期債でグループ式主幹事制
を実施>：発行額100億円を3回発行
事務主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ
共同主幹事はＧＳ、大和ＣＭ、野村、みずほ
福岡県 <0#0111=JFI> 8/30 A 期間10年、発行額150億円
幹事は野村、三菱ＵＦＪＭＳ
10月7日に起債予定
申込期日：10月14日、払込日：10月25日
引受会社：ＳＭＢＣ日興、ＳＭＢＣフレンド、
ＣＳ、ＧＳ、大和ＣＭ、ドイツ、福岡銀、
みずほ、メリル、
モルガン・スタンレーＭＵＦＧ
4/ 1 <2011年度の超長期債で総合主幹事グループ
制を採用>：
発行総額400億円
期間未定のフレックス枠が400億円ある
総合事務主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ
総合共同主幹事はＣＳ、大和ＣＭ、野村、
みずほ
共同発行地方債 9/21 A 期間10年、発行額1200億円
<0#0128=JFI> 10月6日に起債予定
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【起債予測（公社債）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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福岡北九州高速道路公社 8/22 2011年度下期の主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、
<0#1293=JFI> みずほ
名古屋高速道路公社 6/28 期間5年・10年・20年
<0#1292=JFI> 2011年度下期の主幹事：ＳＭＢＣ日興、
大和ＣＭ
東京都住宅供給公社 4/ 4 2011年度の主幹事：野村、三菱ＵＦＪＭＳ
<0#1296=JFI>
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【起債予測（投資法人債）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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【起債予測（円建て外債）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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ポスコ (005490.KS) 9/15 A 主幹事はＢＮＰパリバ、大和ＣＭ、ＧＳ
ＨＳＢＣ、ＵＢＳ
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【起債予測（海外ＳＢ）】
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