追加：起債予測一覧〔表〕＝9月22日現在

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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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ポスコ (005490.KS) 9/15 A 主幹事はＢＮＰパリバ、大和ＣＭ、ＧＳ
ＨＳＢＣ、ＵＢＳ
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【起債予測（海外ＳＢ）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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【起債予測（ＡＢＳ）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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# 住宅金融支援機構 9/22 A 第54回債：発行額は10月17日に公表
<0#0943=JFI> 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、ＧＳ、みずほ、
メリル
10月下旬に起債予定
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【社債発行登録 企業（別表）】
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企業名 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 備考
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# 日清オイリオグループ<0#2602=JFI> 9/22 登録額200億円、10月1日効力発生予定
# 北陸電力 <0#9505=JFI> 9/22 登録額1000億円、9月30日効力発生予定
# 興銀リース <0#8425=JFI> 9/22 登録額1500億円、9月30日効力発生予定
# 日本原子力発電 <0#9512=JFI> 9/22 登録額1500億円、9月30日効力発生予定
キリンホールディングス 9/21 登録額3000億円、9月29日効力発生予定
<0#2503=JFI>
日本郵船 <0#9101=JFI> 9/21 登録額1000億円、9月29日効力発生予定
サンケン電気 <0#6707=JFI> 9/21 登録額300億円、9月20日効力発生
住生活グループ <0#5938=JFI> 9/ 9 登録額2000億円、9月17日効力発生
静岡銀行 <0#8355=JFI> 9/ 8 登録額2000億円、9月16日効力発生
日本ハム <0#2282=JFI> 9/ 2 登録額500億円、9月11日効力発生
五洋建設 (1893.T) 9/ 2 登録額300億円、9月10日効力発生
平和不動産 <0#8803=JFI> 9/ 2 登録額400億円、9月10日効力発生
スパークス・グループ<0#8739=JFI> 9/ 1 登録額200億円、9月9日効力発生
プレミア投資法人 <0#8956=JFI> 8/29 登録額700億円、9月7日効力発生
みずほ信託銀行 <0#8404=JFI> 8/29 登録額1000億円、9月6日効力発生
大日本スクリーン製造<0#7735=JFI> 8/26 登録額200億円、9月3日効力発生
凸版印刷 <0#7911=JFI> 8/25 登録額2000億円、9月2日効力発生
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【発行登録／外債（別表）】
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国・企業など／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 備考
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［東京 ２２日 ロイター］
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