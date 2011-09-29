追加：〔表〕きょうの投信設定（29日）＝3本、25億1419万円

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＊設定額を追加しました。
【ファンド名／運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】
◎アムンディ・為替参照条件付運用型ファンド２０１１─９
（愛称：ショコラ２０１１─９）
／アムンディ・ジャパン
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設定上限額：５００億円
設定額 ：１３億６２３６万円
販売会社 ：千葉銀行(8331.T)、北海道銀行
◎ＬＭ・オーストラリア高配当株ファンド（毎月分配型）
／レッグ・メイソン・アセット・マネジメント
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設定上限額：５００億円
設定額 ：２億８５６６万円
販売会社 ：三菱ＵＦＪメリルリンチＰＢ証券
◎豪州債・アセアン株 繰上償還条項付ファンド（毎月決算型）１１─０９
（愛称：豪アセアン１１─０９）
／岡三アセットマネジメント
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設定上限額：５００億円
設定額 ：８億６６１７万円
販売会社 ：丸福証券、大山日ノ丸証券、坂本北陸証券、益茂証券、上光証券、
三縁証券、静岡東海証券
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