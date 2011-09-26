27日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。
＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。
＝＝＝国内経済・指標関係＝＝
０８：００ 閣議、閣議後会見
０８：５０ ８月企業向けサービス価格指数（日銀）
１０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省）
１０：３０ ２年利付国債の入札発行（財務省）
１０：３０ １０年利付国債（１０月債）の発行予定額等（財務省）
１２：４５ ２年利付国債の入札結果（財務省）
１３：００ 自工会会長会見
１４：００ 東証社長会見
１５：００ ニトリホールディングス ３―８月期決算
１５：１５ ２年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省）
＝＝海外経済・指標関係＝＝
［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間
２６日（月）
０８００ＧＭＴ ９月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI]
１２３０ＧＭＴ ８月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI]
１３１５ＧＭＴ ラスキン米ＦＲＢ理事が講演（ワシントン）
１３３０ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が「危機後の政策決定」に
関する会合に出席（ニューヨーク）
１４００ＧＭＴ ８月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI]
１５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件
１５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札
１６００ＧＭＴ バイトマン独連銀総裁が講演（ワシントン）
「世界経済におけるドイツの役割」
１９００ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が
ソブリン債関連のセミナーの討論会に参加（シカゴ）
２７日（火）
０６００ＧＭＴ １０月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI]
０８００ＧＭＴ ８月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ）[EUM3=ECI]
１１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]
１２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高
（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]
１３００ＧＭＴ ７月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 [USSHP=ECI]
１４００ＧＭＴ ９月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI]
１５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札
１６３０ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が米経済について講演
（フロリダ州ジャクソンビル）
１７００ＧＭＴ 米財務省２年債入札
１７２０ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演
「わたしがツイストオペに反対した理由」（ダラス）
８月米住宅着工許可件数改定値（商務省）[USBPR=ECI]
（東京 ２７日 ロイター）
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