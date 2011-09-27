再送：起債条件一覧〔表〕＝9月27日現在

Ｂ】
--------------------------------------------------------------------------------
発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 通 発行額 期 利 率 価 格 払込日 主幹事
貨 間 （％） （％）
--------------------------------------------------------------------------------
トヨタ モーター ファイナンス 注 未 定 3 未 定 100.00 10/18 注参照
(ネザーランズ) ビーブイ
スウェーデン地方金融公社 注 4200万 2 4.20 100.00 9/28 注参照
ＨＳＢＣ銀行 注 622万 5 5.00 100.00 9/29 注参照
ＨＳＢＣ銀行 注 360万 7 0.50 72.20 9/29 注参照
ナショナル・オーストラリア銀行注 1.03億 3 4.46 100.00 9/29 注参照
（ＮＡＢ） (NAB.AX)
三菱東京ＵＦＪ銀行 ＄ 1億 5 1.67 100.00 9/29 注参照
<0#8315=JFI>
三菱東京ＵＦＪ銀行 注 1.4億 3 4.23 100.00 9/29 注参照
<0#8315=JFI>
予防接種のための国際金融 注 1200万 4 3.40 100.00 9/29 注参照
ファシリティ
予防接種のための国際金融 注 6.5億 5 6.10 100.00 9/29 注参照
ファシリティ
バンク・オブ・アメリカ・ 注 4978万 10 0.50 54.50 9/27 注参照
コーポレーション BAC.AX
バンク・オブ・アメリカ・ 円 31.5億 5 注参照 100.00 9/27 注参照
コーポレーション BAC.AX
スウェーデン輸出信用銀行 注 1680万 4 0.50 82.60 9/28 注参照
スウェーデン輸出信用銀行 注 300万 3 3.10 100.00 9/28 注参照
スウェーデン輸出信用銀行 注 933.7万 5 0.50 83.10 9/29 注参照
スウェーデン輸出信用銀行 注 5100万 5 0.50 76.50 9/29 注参照
--------------------------------------------------------------------------------
注）・トヨタ モーター ファイナンス（ネザーランズ）ビーブイ豪ドル建て債：
価格は売出価格。売出期間は９月３０日─１０月１８日。受渡日は１０月１９日。
主幹事は英国ＳＭＢＣ日興キャピタル・マーケット。
売出人はＳＭＢＣ日興証券、東海東京証券。
売出取扱人はＳＢＩ証券、コスモ証券、マネックス証券、楽天証券。
格付けはＡａ３（ムーディーズ）、ＡＡ─（Ｓ＆Ｐ）。
・スウェーデン地方金融公社南アフリカランド建て債：価格は売出価格。
売出期間は９月２１日─２８日。受渡日は９月２９日。
売出人はみずほインベスターズ証券。
格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。
・ＨＳＢＣ銀行豪ドル建て債（上段）：価格は売出価格。
売出期間は９月７日─２８日。受渡日は９月３０日。売出人は香川証券。
格付けはＡａ２（ムーディーズ）、ＡＡ（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。
・ＨＳＢＣ銀行豪ドル建てディスカウント債（下段）：価格は売出価格。
売出期間は９月５日─２９日。受渡日は９月３０日。売出人は楽天証券。
格付けはＡａ２（ムーディーズ）、ＡＡ（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。
・ナショナル・オーストラリア銀行（ＮＡＢ）豪ドル建て債：
価格は売出価格。売出期間は９月１２日─２９日。受渡日は９月３０日。
売出人はＳＭＢＣ日興証券。
格付けはＡａ２（ムーディーズ）、ＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。
・三菱東京ＵＦＪ銀行債：価格は売出価格。
１段目：米ドル建て債
２段目：豪ドル建て債：売出取扱人は静銀ティーエム証券、常陽証券、
新潟証券、八十二証券。
共通項目：売出期間は９月２０日─２９日。受渡日は９月３０日。
主幹事は三菱ＵＦＪセキュリティーズインターナショナル。
売出人は三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券。
格付けはＡ＋（Ｓ＆Ｐ）。
・予防接種のための国際金融ファシリティ豪ドル建て債（上段）：価格は売出価格。
売出期間は９月１日─２８日。受渡日は９月３０日。
主幹事はＪＰモルガン・セキュリティーズ。売出人は前田証券。
格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。
・予防接種のための国際金融ファシリティ南アフリカランド建て債（下段）：
価格は売出価格。売出期間は９月１日─２９日。受渡日は９月３０日。
主幹事はＪＰモルガン・セキュリティーズ。売出人は岡三証券。
格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。
・バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション豪ドル建て利付割引社債（上段）：
価格は売出価格。売出期間は９月２６日─２７日。受渡日は９月２８日。
売出人はメリルリンチ日本証券。売出取扱人は三菱ＵＦＪメリルリンチＰＢ証券。
格付けはＢａａ１（ムーディーズ）、Ａ（ネガティブ＝Ｓ＆Ｐ）。
・バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション円建てコーラブル・ステップアップ債
（下段）：価格は売出価格。売出期間は９月２６日─２７日。受渡日は９月２８日。
売出人はメリルリンチ日本証券。売出取扱人は三菱ＵＦＪメリルリンチＰＢ証券。
利率は当初３年が基準金利、それ以降が基準金利プラス０．１０％。
（基準金利は１．５％）。
２０１２年９月２８日から２０１６年３月２８日までの期間に到来する各利払日に
額面金額の１００％で償還可能。
格付けはＢａａ１（ムーディーズ）、Ａ（ネガティブ＝Ｓ＆Ｐ）。
・スウェーデン輸出信用銀行トルコリラ建てディスカウント建て債（１段目）：
価格は売出価格。売出期間は９月１２日─２７日。受渡日は９月２９日。
売出人は証券ジャパン。格付けはＡａ１（ムーディーズ）、ＡＡ＋（Ｓ＆Ｐ）。
・スウェーデン輸出信用銀行豪ドル建て債（２段目）：
価格は売出価格。売出期間は９月９日─２６日。受渡日は９月２９日。
売出人は藍澤証券。格付けはＡａ１（ムーディーズ）、ＡＡ＋（Ｓ＆Ｐ）。
・スウェーデン輸出信用銀行豪ドル建てディスカウント債（３段目）：
価格は売出価格。売出期間は９月５日─２９日。受渡日は９月３０日。
売出人は東海東京証券。売出取扱人は西日本シティＴＴ証券。
格付けはＡａ１（ムーディーズ）、ＡＡ＋（Ｓ＆Ｐ）。
・スウェーデン輸出信用銀行南アフリカランド建てディスカウント債（４段目）：
価格は売出価格。売出期間は９月１日─２８日。受渡日は９月３０日。
売出人は丸福証券。格付けはＡａ１（ムーディーズ）、ＡＡ＋（Ｓ＆Ｐ）。
（東京 ２７日 ロイター）
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
成長の時代終えんの理由
政労使協調の政策は既存企業とその労働者に恩恵を与えるが、イノベーションを阻み、成長を損ねるとＢＮＰパリバの河野龍太郎氏は指摘。 記事の全文
米経済､短期では成功も
今年も政治が経済を翻弄する１年となりそうだが、米国経済は短期では「意外な成功」もあり得ると三菱総研の武田洋子氏は指摘。 記事の全文