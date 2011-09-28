〔情報ＢＯＸ〕9月の追加型株式投信、純流入・純流出ランキング（22日時点）

［東京 ２８日 ロイター］ 野村総合研究所が試算した９月の追加型株式投信の資金
純流出・純流入ランキングは以下のとおり。
＜純流出ファンド上位２０＞
順位 ファンド名 運用会社 純流出 純資産
1 グローバル・ソブリン・オープン（毎月 国際 -488 21,438
2 野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラ 野村 -354 4,145
3 ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン 大和 -199 4,315
4 ダイワ・グローバル債券Ｆ（毎月分配型 大和 -197 4,934
5 ダイワ外国債券Ｆ（毎月分配型） ダイ 大和 -172 2,138
6 ＨＳＢＣブラジル債券オープン（毎月決 ＨＳＢＣ -167 1,808
7 ワールド・ソブリンインカム《十二単衣 岡三 -147 1,955
8 ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投 三菱ＵＦＪ -137 79
9 ピクテ・グローバル・インカム株式Ｆ（ ピクテ -88 6,862
10 フィデリティ・ＵＳハイ・イールドＦ フィデリティ -77 5,060
11 日興ハイブリッド３分法Ｆ毎月分配型（ 日興 -76 1,783
12 野村新米国ハイイールド債券投信（ブラ 野村 -76 2,307
13 ピムコ・グローバル・ハイイールドＦ（ 三菱ＵＦＪ -65 2,123
14 ＳＭＢＣフレンド・ＨＳＢＣブラジル債 ＨＳＢＣ -59 172
15 ピムコハイ・インカム毎月分配型Ｆ 三菱ＵＦＪ -57 2,694
16 三菱ＵＦＪ外国債券オープン（毎月分配 三菱ＵＦＪ -55 2,498
17 野村Ｇハイイールド債券投信（アジア通 野村 -54 915
18 クレディ・スイスＧＴＡＡ Ｆ《ＣＳア アバディーン -47 65
19 ダイワ・ブラジル・レアル債オープン（ 大和 -46 1,887
20 ＧＳハイ・イールド・ボンドＦ ゴールドマン -44 1,214
（単位：億円）
＜純流入ファンド上位２０＞
順位 ファンド名 運用会社 純流入 純資産
1 短期豪ドル債オープン（毎月分配型） 大和住銀 381 10,922
2 ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託 野村 324 6,198
3 ダイワ米国リートＦ（毎月分配型） 大和 297 3,124
4 新光ＵＳ ＲＥＩＴオープン《ゼウス》 新光 193 6,683
5 ダイワ・ＵＳ ＲＥＩＴ・オープン（毎 大和 187 2,140
6 ラサール・グローバルＲＥＩＴ Ｆ（毎 日興 168 6,791
7 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《ＪＯ 日興 156 2,515
8 ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨 ユービーエス 151 588
9 上場インデックスＦ２２５《上場２２５ 日興 138 2,941
10 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オ 大和 137 8,928
11 三菱ＵＦＪ新興国債券Ｆ通貨選択シリー 三菱ＵＦＪ 135 1,010
12 オーストラリア公社債Ｆ《オージーボン 中央三井 106 992
13 ダイワ上場投信 トピックス 大和 105 2,338
14 みずほ豪ドル債券Ｆ《コアラの森》 みずほ 97 2,296
15 野村日本ブランド株投資（豪ドルコース 野村 94 499
16 ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 三菱ＵＦＪ 91 828
17 ワールド・リート・セレクション（米国 岡三 91 823
18 資源Ｆ（株式と通貨）ブラジルレアル・ 日興 82 480
19 野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ド 野村 82 1,018
20 ＰＩＭＣＯ米国ハイイールド債券通貨選 中央三井 78 1,536
（単位：億円）
（ロイターニュース 岩崎 成子）
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