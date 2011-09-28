再送：29日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。
＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。
＝＝＝国内経済・指標関係＝＝
０８：５０ ８月商業販売統計（経産省）[JPRSLS=ECI]
（予測中央値：前年比‐0.6％））
０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省）
０８：５０ ９月上旬貿易統計（財務省）
０９：００ 参議院予算委員会
１０：３０ 流動性供給入札の発行予定額等（財務省）
１０：３０─１１：３０ 富士重 スバル技術会
１１：００ ソフトバンク 新商品発表会
１１：００ ソニー リーダー新製品の国内市場向け発表会
１２：３０ ロイター（東京）国際分散投資戦略9月調査
１３：００ 参議院予算委員会
１４：００ 第３・四半期鋼材需要見通し（経産省）
１５：１５ 白川日銀総裁が全国信用金庫協会主催の全国大会であいさつ
１５：３０ 三菱重工・三菱商事 低品位炭の利活用について
＝＝海外経済・指標関係＝＝
＊日本時間はＧＭＴプラス９時間
（２８日）
０５３０ＧＭＴ 第２・四半期仏ＧＤＰ改定値（ＩＮＳＥＥ）[FRGDP=ECI]
１１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]
１２３０ＧＭＴ ８月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI]
１２３０ＧＭＴ ホーニグ米カンザスシティー地区連銀総裁が政府債務・赤字・
「大き過ぎてつぶせない」問題について講演（カンザスシティー）
１７００ＧＭＴ 米財務省５年債入札
１８４０ＧＭＴ ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が講演（ストックホルム）
２１００ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長が講演
「新興国からの持続的成長の源に関する教訓」（クリーブランド）
９月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPP=ECI]
（２９日）
０８００ＧＭＴ ９月独雇用統計（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI]
０９００ＧＭＴ ９月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI]
１２３０ＧＭＴ 第２・四半期米企業利益改定値[USCPRF=ECI]
１２３０ＧＭＴ 第２・四半期米ＧＤＰ確報値 [USGDPR=ECI]
１２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI]
１２３０ＧＭＴ プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が講演
（ペンシルベニア州ラドナー）
１４００ＧＭＴ ８月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI]
１５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件
１７００ＧＭＴ 米財務省７年債入札
１８５０ＧＭＴ ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が講演（ストックホルム）
台湾中銀金融政策決定会合
独連邦議会（下院）が欧州金融安定ファシリティー（ＥＦＳＦ）機能強化案採決
イタリア国債入札
（東京 ２９日 ロイター）
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