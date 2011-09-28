起債予測一覧〔表〕＝9月29日現在

--------------------------------------------------------
福岡北九州高速道路公社 8/22 2011年度下期の主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、
<0#1293=JFI> みずほ
名古屋高速道路公社 6/28 期間5年・10年・20年
<0#1292=JFI> 2011年度下期の主幹事：ＳＭＢＣ日興、
大和ＣＭ
東京都住宅供給公社 4/ 4 2011年度の主幹事：野村、三菱ＵＦＪＭＳ
<0#1296=JFI>
--------------------------------------------------------------------------------
【起債予測（投資法人債）】
--------------------------------------------------------------------------------
発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
【起債予測（円建て外債）】
--------------------------------------------------------------------------------
発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
--------------------------------------------------------------------------------
韓国産業銀行（ＫＤＢ） 9/26 A 主幹事はバークレイズ、三菱ＵＦＪＭＳ
<0#0819=JFI> みずほ、ＳＭＢＣ日興
ポスコ (005490.KS) 9/15 A 主幹事はＢＮＰパリバ、大和ＣＭ、ＧＳ
ＨＳＢＣ、ＵＢＳ
--------------------------------------------------------------------------------
【起債予測（海外ＳＢ）】
--------------------------------------------------------------------------------
発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
【起債予測（ＡＢＳ）】
--------------------------------------------------------------------------------
発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
--------------------------------------------------------------------------------
住宅金融支援機構 9/22 A 第54回債：発行額は10月17日に公表
<0#0943=JFI> 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、ＧＳ、みずほ、
メリル
10月下旬に起債予定
--------------------------------------------------------------------------------
【社債発行登録 企業（別表）】
--------------------------------------------------------------------------------
企業名 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 備考
--------------------------------------------------------------------------------
富士通 <0#6702=JFI> 9/27 登録額3000億円、10月5日効力発生予定
北海道ガス <0#9534=JFI> 9/27 登録額300億円、10月5日効力発生予定
センコー <0#9069=JFI> 9/27 登録額150億円、10月5日効力発生予定
日清オイリオグループ<0#2602=JFI> 9/22 登録額200億円、10月1日効力発生予定
北陸電力 <0#9505=JFI> 9/22 登録額1000億円、9月30日効力発生予定
興銀リース <0#8425=JFI> 9/22 登録額1500億円、9月30日効力発生予定
日本原子力発電 <0#9512=JFI> 9/22 登録額1500億円、9月30日効力発生予定
キリンホールディングス 9/21 登録額3000億円、9月29日効力発生
<0#2503=JFI>
日本郵船 <0#9101=JFI> 9/21 登録額1000億円、9月29日効力発生
サンケン電気 <0#6707=JFI> 9/21 登録額300億円、9月20日効力発生
住生活グループ <0#5938=JFI> 9/ 9 登録額2000億円、9月17日効力発生
静岡銀行 <0#8355=JFI> 9/ 8 登録額2000億円、9月16日効力発生
日本ハム <0#2282=JFI> 9/ 2 登録額500億円、9月11日効力発生
五洋建設 (1893.T) 9/ 2 登録額300億円、9月10日効力発生
平和不動産 <0#8803=JFI> 9/ 2 登録額400億円、9月10日効力発生
スパークス・グループ<0#8739=JFI> 9/ 1 登録額200億円、9月9日効力発生
プレミア投資法人 <0#8956=JFI> 8/29 登録額700億円、9月7日効力発生
みずほ信託銀行 <0#8404=JFI> 8/29 登録額1000億円、9月6日効力発生
大日本スクリーン製造<0#7735=JFI> 8/26 登録額200億円、9月3日効力発生
凸版印刷 <0#7911=JFI> 8/25 登録額2000億円、9月2日効力発生
--------------------------------------------------------------------------------
【発行登録／外債（別表）】
--------------------------------------------------------------------------------
国・企業など／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 備考
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
［東京 ２９日 ロイター］
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
現実味増すトランプ円高
米中対立で市場が不安定化すれば、日米金利差が拡大しても、年末に向けて円高が進みかねないとＪＰモルガンの佐々木融氏は予想。 記事の全文
米中摩擦､日米と同じ道か
米中貿易摩擦は、米国の政治勢力の交代か、中国の経済的没落でしか解決しないと第一生命経済研究所の熊野英生氏は指摘。 記事の全文