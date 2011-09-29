30日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。
＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。
＝＝＝国内経済・指標関係＝＝
０８：００ 党税調総会（社会保障・税番号）
０８：１５ 製造業ＰＭＩ（マークイット）[JPRPMI=ECI]
０８：３０ ８月有効求人倍率（厚労省）[JPJOBA=ECI]（予測中央値：0.65倍）
０８：３０ ８月完全失業率（総務省）[JPUNR=ECI]（予測中央値：4.7％）
０８：３０ ８月家計調査（総務省）[JPALLS=ECI]（予測中央値：前年比‐2.8％）
０８：３０ ８月全国コア消費者物価指数（ＣＰＩ・総務省）[JPCPI=ECI]
（予測中央値：前年比＋0.1％）
０８：３０ ９月東京都区部コアＣＰＩ（総務省）[JPCPIT=ECI]
（予測中央値：前年比‐0.2％）
０８：５０ ８月鉱工業生産速報（経産省）[JPIP1=ECI]
（予測中央値：前月比+1.5％）
０９：００ 閣議、閣議後会見
１４：００ ８月住宅着工戸数（国交省）[JPHST=ECI]
（予測中央値：前年比+3.8％））
１４：００ ８月大手建設受注（国交省）[JPCORD=ECI]
１４：００─１５：３０ 西村日銀副総裁講演（アジア開銀研究所）
１５：００ 税調総会（復興財源にかかる政府・与党合意について）
１９：００ 外国為替平衡操作の実施状況（財務省）
夕方 野田佳彦首相会見
＝＝海外経済・指標関係＝＝
＊日本時間はＧＭＴプラス９時間
（２９日）
０８００ＧＭＴ ９月独雇用統計（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI]
０９００ＧＭＴ ９月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI]
１２３０ＧＭＴ 第２・四半期米企業利益改定値[USCPRF=ECI]
１２３０ＧＭＴ 第２・四半期米ＧＤＰ確報値 [USGDPR=ECI]
１２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI]
１２３０ＧＭＴ プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が講演
（ペンシルベニア州ラドナー）
１４００ＧＭＴ ８月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI]
１５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件
１７００ＧＭＴ 米財務省７年債入札
１８５０ＧＭＴ ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が講演（ストックホルム）
台湾中銀金融政策決定会合
独連邦議会（下院）がＥＦＳＦ機能強化案採決
（３０日）
０２３０ＧＭＴ ９月中国ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ）[CNPMIC=ECI]
０６００ＧＭＴ ８月独小売売上高（連邦統計庁）[DERSLY=ECI]
０６４５ＧＭＴ ８月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI]
０９００ＧＭＴ ９月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局）[EUHICF=ECI]
０９００ＧＭＴ ８月ユーロ圏ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI]
１２３０ＧＭＴ ８月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI]
１３４５ＧＭＴ ９月米シカゴ地区購買部協会景気指数 [USCPMI=ECI]
１３５５ＧＭＴ ９月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 [USMSN=ECI]
１５００ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が講演（サンディエゴ）
オーストリア議会（下院）、ＥＦＳＦ機能拡充の可否について採決
（東京 ３０日 ロイター）
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