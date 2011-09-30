追加：起債予測一覧〔表〕＝9月30日現在

追加：・丸紅、牧野フライス製作所、日立キャピタル、トヨタファイナンスを国内ＳＢ表
に追加しました。
・熊本県を地方債表に追加しました。
・神奈川県（地方債表掲載）の備考欄に新たな内容を追加しました。
・東レを社債発行登録企業（別表）に追加しました。
【起債予測（国内ＳＢ）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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# 丸紅 <0#8002=JFI> 9/30 AA 期間10年、発行額200億円
主幹事はＳＭＢＣ日興、
三菱ＵＦＪＭＳ
来週後半に起債予定
# 牧野フライス製作所 9/30 AA 期間5年、発行額100億円
<0#6135=JFI> 主幹事はＳＭＢＣ日興、大和ＣＭ
来週後半に起債予定
# 日立キャピタル<0#8586=JFI> 9/30 A 期間5年
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、大和ＣＭ
# トヨタファイナンス 9/30 A 期間3年・5年
<0#8498=JFI> 主幹事はみずほ、大和ＣＭ、
三菱ＵＦＪＭＳ、野村、東海東京
三菱マテリアル<0#5711=JFI> 9/29 A 期間5年
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、
ＳＭＢＣ日興、大和ＣＭ
四国銀行 <0#8387=JFI> 9/29 A 期間10年(10ノンコール5)
期限前償還条項付劣後債
主幹事はみずほ、ＳＭＢＣ日興、
大和ＣＭ
センコー <0#9069=JFI> 9/28 A 主幹事は大和ＣＭ
日産フィナンシャルサービス 9/28 A 期間3年・5年
<0#8434=JFI> 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、シティ、
ＧＳ、ＳＭＢＣ日興
10月に起債予定
日本通運 <0#9062=JFI> 9/27 A 期間5年・10年
主幹事はみずほ、野村
東京都民銀行 <0#8339=JFI> 9/15 A 期間10年(10ノンコール5)
期限前償還条項付劣後債
主幹事はみずほ、大和ＣＭ、
三菱ＵＦＪＭＳ
ＮＴＴファイナンス 9/ 8 AA 期間5年、発行額200億円
<0#8433=JFI> 主幹事は野村、メリル、
三菱ＵＦＪＭＳ
レンジ／T(284回)＋9─10bp
10月5日に起債予定
首都高速道路 <0#0907=JFI> 9/ 6 AA 期間5年、発行額200億円程度
主幹事はみずほ、三菱ＵＦＪＭＳ、
大和ＣＭ、メリル、バークレイズ
来週後半に起債予定
東日本高速道路<0#1288=JFI> 8/25 A 期間3年、発行額300億円
主幹事は野村、メリル、ＳＭＢＣ日興
10月に起債予定
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注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。
【起債予測（財投機関債）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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日本政策金融公庫 9/12 A 期間2年・20年
<0#0910=JFI> 発行額は2年債が500億円、20年債が100億円
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ
10月下旬に起債予定
日本政策投資銀行 8/22 A 期間3年・5年
<0#0903=JFI> 主幹事はＳＭＢＣ日興、大和ＣＭ、
三菱ＵＦＪＭＳ
第3四半期に発行予定
日本私立学校振興・ 8/19 A 期間10年
共済事業団 主幹事はみずほ、三菱ＵＦＪＭＳ
<0#0947=JFI>
水資源機構 7/ 6 A 期間3年
<0#0909=JFI> 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ
第3四半期に起債予定
住宅金融支援機構 9/ 6 A 期間10年・15年・20年
発行額は10年債が200億円、15年債が100億円、
20年債が130億円
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、メリル
10月中旬に起債予定
日本学生支援機構 9/12 A 期間3年、発行額500億円
<0#0948=JFI> 主幹事は野村、みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ
10月下旬に起債予定、11月上旬に払込み予定
4/ 4 2011年度発行予定、発行総額は1700億円
期間2年：2012年2月
発行額は400億円
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【起債予測（鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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鉄道建設・運輸施設整備 9/12 A 期間4年・10年
支援機構 <0#1295=JFI> 発行額は4年債が400億円程度、
10年債が100億円程度
主幹事は大和ＣＭ、三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ
11月に起債予定
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【起債予測（都市再生債券）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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【起債予測（地方公共団体金融機構債券）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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地方公共団体金融機構 9/20 A 期間10年、発行額300億円程度
<0#0906=JFI> 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、メリル
10月12日に起債予定
A 期間10年、発行額300億円程度
主幹事は野村、みずほ
11月に発行予定
A 期間10年、発行額300億円程度
主幹事は大和ＣＭ、ＳＭＢＣ日興
12月に発行予定
A 期間20年
主幹事はみずほ、ＧＳ、バークレイズ
10月に発行予定
A 期間20年
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