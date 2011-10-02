〔表〕きょうの投信設定（3日）＝3本

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【ファンド名／運用会社、設定額、販売会社】
３日 ＭＨＡＭ Ｊ─ＲＥＩＴインデックス・ラップ
／みずほ投信投資顧問
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設定上限額：１００万円（自己設定）
設定額 ： ──
販売会社 ：みずほ証券
３日 ＭＨＡＭ 外国株式インデックス・ラップ
／みずほ投信投資顧問
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設定上限額：１００万円（自己設定）
設定額 ： ──
販売会社 ：みずほ証券
３日 ＭＨＡＭ 外国ＲＥＩＴ・ラップ
／みずほ投信投資顧問
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設定上限額：１００万円（自己設定）
設定額 ： ──
販売会社 ：みずほ証券
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