追加：〔表〕きょうの投信設定（3日）＝3本、300万円

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＊設定額を追加しました。
【ファンド名／運用会社、設定額、販売会社】
３日 ＭＨＡＭ Ｊ─ＲＥＩＴインデックス・ラップ
／みずほ投信投資顧問
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設定上限額：１００万円（自己設定）
設定額 ：１００万円
販売会社 ：みずほ証券
３日 ＭＨＡＭ 外国株式インデックス・ラップ
／みずほ投信投資顧問
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設定上限額：１００万円（自己設定）
設定額 ：１００万円
販売会社 ：みずほ証券
３日 ＭＨＡＭ 外国ＲＥＩＴ・ラップ
／みずほ投信投資顧問
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設定上限額：１００万円（自己設定）
設定額 ：１００万円
販売会社 ：みずほ証券
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