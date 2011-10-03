4日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。
＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。
＝＝＝国内経済・指標関係＝＝
ＩＴ・家電見本市「ＣＥＡＴＥＣ」―８日（幕張メッセ）
０８：５０ ９月マネタリーベース（日銀）
０８：５０ ９月短観業種別係数（日銀）
０９：００ 閣議、閣議後会見
１０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省）
１０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省）
１０：３０ ８月毎月勤労統計（厚生労働省）
１０：３０ １０年利付国債の入札発行（財務省）
１２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省）
１２：４５ １０年利付国債の入札結果（財務省）
１５：００ セブン＆アイホールディングス ３―８月期決算
１５：００すぎ ９月国内ユニクロ既存店売上高（ファーストリテイリング）
１５：１５ １０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省）
１６：１５ 政府税制調査会
終了後 五十嵐財務副大臣会見
１７：００ 買入消却入札による買入れの詳細及び累計（財務省）
＝＝海外経済・指標関係＝＝
＊日本時間はＧＭＴプラス９時間
（３日）
０７５８ＧＭＴ ９月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI]
１４００ＧＭＴ ８月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI]
１４００ＧＭＴ ９月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI]
１５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件
１５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札
２２００ＧＭＴ ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が講演「危機後の経済」
（米ウィスコンシン州マディソン）
９月米自動車販売台数
ユーロ圏財務相会合（ルクセンブルク）
中国［国慶節］、韓国［建国記念日］
（４日）
００３０ＧＭＴ ８月豪貿易収支（連邦統計局）
０３３０ＧＭＴ 豪中銀理事会（金利発表）[AUCBIR=ECI]
０９００ＧＭＴ ８月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI]
１１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]
１２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高
１３００ＧＭＴ トリシェＥＣＢ総裁が欧州議会委員会で証言
１３００ＧＭＴ ラスキン米ＦＲＢ理事が差し押さえ住宅対策について講演
（米メリーランド州コロンビア）
１４００ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長が米議会上下両院合同経済委員会で証言
１４００ＧＭＴ ８月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI]
１５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札
ＥＵ財務相理事会（ルクセンブルク）
米アップルがｉＰｈｏｎｅ関連の発表会
中国［国慶節］
（東京 ４日 ロイター）
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