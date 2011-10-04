追加：起債予測一覧〔表〕＝10月4日現在

追加：・昭和電工、京浜急行電鉄、ソニーフィナンシャルホールディングスを国内ＳＢ表
に追加しました。
・国際協力機構を財投機関債表に追加しました。
・各表に新たなマーケティングレンジなどを追加しました。
【起債予測（国内ＳＢ）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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# 昭和電工 <0#4004=JFI> 10/ 4 AA 期間5年、発行額100億円
主幹事はみずほ
レンジ／L+9─16bp
10月7日以降に起債予定
# 京浜急行電鉄 <0#9006=JFI> 10/ 4 A 期間10年、発行額100億円
主幹事はみずほ
来週半ばに起債予定
# ソニーフィナンシャル 10/ 4 A 期間5年
ホールディングス (8729.T) 主幹事は野村
東京センチュリーリース 10/ 3 AA 期間3年、発行額100億円以上
<0#8439=JFI> 主幹事はみずほ
レンジ／L+10─12bp
今週後半に起債予定
クレハ <0#4023=JFI> 10/ 3 A 期間7年
主幹事は大和ＣＭ、みずほ
前田建設工業 <0#1824=JFI> 10/ 3 A 期間3年、発行額100億円
主幹事は大和ＣＭ、みずほ
来週半ばに起債予定
アサヒグループホールディングス10/ 3 A 期間5年・7年
<0#2502=JFI> 主幹事は5年債が野村、大和ＣＭ、
ＳＭＢＣ日興
7年債が大和ＣＭ、野村、みずほ
丸紅 <0#8002=JFI> 9/30 AA 期間10年、発行額200億円
主幹事はＳＭＢＣ日興、
三菱ＵＦＪＭＳ
レンジ／L+23─26bp
10月7日に起債予定
牧野フライス製作所 9/30 AA 期間5年、発行額100億円
<0#6135=JFI> 主幹事はＳＭＢＣ日興、大和ＣＭ
レンジ／L+45─53bp
10月7日に起債予定
日立キャピタル<0#8586=JFI> 9/30 AA 期間5年、発行額100億円程度
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、大和ＣＭ
レンジ／T(284回)＋15─22bp
今週後半に起債予定
トヨタファイナンス 9/30 A 期間3年・5年
<0#8498=JFI> 主幹事はみずほ、大和ＣＭ、
三菱ＵＦＪＭＳ、野村、東海東京
三菱マテリアル<0#5711=JFI> 9/29 A 期間5年
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、
ＳＭＢＣ日興、大和ＣＭ
来週半ばに起債予定
四国銀行 <0#8387=JFI> 9/29 A 期間10年(10ノンコール5)
期限前償還条項付劣後債
主幹事はみずほ、ＳＭＢＣ日興、
大和ＣＭ
センコー <0#9069=JFI> 9/28 A 主幹事は大和ＣＭ
日産フィナンシャルサービス 9/28 A 期間3年・5年
<0#8434=JFI> 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、シティ、
ＧＳ、ＳＭＢＣ日興
10月に起債予定
日本通運 <0#9062=JFI> 9/27 A 期間5年・10年
発行額は5年債が200億円、
10年債が100億円
主幹事はみずほ、野村
来週半ばに起債予定
東京都民銀行 <0#8339=JFI> 9/15 A 期間10年(10ノンコール5)
期限前償還条項付劣後債
主幹事はみずほ、大和ＣＭ、
三菱ＵＦＪＭＳ
ＮＴＴファイナンス 9/ 8 AA 期間5年、発行額200億円
<0#8433=JFI> 主幹事は野村、メリル、
三菱ＵＦＪＭＳ
レンジ／T(284回)＋10bp
10月5日に起債予定
首都高速道路 <0#0907=JFI> 9/ 6 AA 期間5年、発行額200億円程度
主幹事はみずほ、三菱ＵＦＪＭＳ、
大和ＣＭ、メリル、バークレイズ
レンジ／T(282回)＋8─11bp
10月6日に起債予定
東日本高速道路<0#1288=JFI> 8/25 AA 期間3年、発行額300億円
主幹事は野村、メリル、ＳＭＢＣ日興
レンジ／T(264回)＋9─11bp
10月7日に起債予定
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注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。
【起債予測（財投機関債）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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# 国際協力機構 10/ 4 A 個人投資家向け
<0#1273=JFI> 主幹事は大和ＣＭ、ＳＭＢＣ日興、
三菱ＵＦＪＭＳ
12月に起債予定
日本政策金融公庫 9/12 A 期間2年・20年
<0#0910=JFI> 発行額は2年債が500億円、20年債が100億円
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ
10月下旬に起債予定
日本政策投資銀行 8/22 A 期間3年・5年、発行額各200億円程度
<0#0903=JFI> 主幹事はＳＭＢＣ日興、大和ＣＭ、
三菱ＵＦＪＭＳ
来週半ばに起債予定
日本私立学校振興・ 8/19 A 期間10年
共済事業団 主幹事はみずほ、三菱ＵＦＪＭＳ
<0#0947=JFI>
水資源機構 7/ 6 A 期間3年
<0#0909=JFI> 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ
第3四半期に起債予定
住宅金融支援機構 9/ 6 A 期間10年・15年・20年
発行額は10年債が200億円、15年債が100億円、
20年債が130億円
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、メリル
10月中旬に起債予定
日本学生支援機構 9/12 A 期間3年、発行額500億円
<0#0948=JFI> 主幹事は野村、みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ
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