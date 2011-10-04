〔情報ＢＯＸ〕9月の追加型株式投信、資金純流入ランキング

［東京 ４日 ロイター］ 野村総合研究所が試算した９月の追加型株式投信の資金
純流入ランキングは以下のとおり。
９月も引き続き日本銀行による上場投信（ＥＴＦ）の買い入れが積極的に行われ（７日
間、計１５６１億円）、２０本中５本をＥＴＦが占めた。人気ファンドでさえ流入額は
細っており、上位２０本の資金流入額は約４３４０億円。前月の上位２０本の純流入額
６４１６億円に比べて約２０００億円減少した。
順位 ファンド名 運用会社 純流入 純資産
1 短期豪ドル債オープン（毎月分配型） 大和住銀 488 10,757
2 日興ＧＳグロース・マーケッツＦ《グロ 日興 460 460
3 ダイワ米国リートＦ（毎月分配型） 大和 361 3,174
4 ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託 野村 324 6,398
5 ダイワ・ＵＳ ＲＥＩＴ・オープン（毎 大和 237 2,181
6 新光ＵＳ ＲＥＩＴオープン《ゼウス》 新光 215 6,676
7 ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨 ユービーエス 212 611
8 上場インデックスＦ２２５《上場２２５ 日興 202 3,078
9 ラサール・グローバルＲＥＩＴ Ｆ（毎 日興 199 6,749
10 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オ 大和 185 8,748
11 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《ＪＯ 日興 185 2,627
12 ダイワ上場投信 トピックス 大和 178 2,491
13 三菱ＵＦＪ新興国債券Ｆ通貨選択シリー 三菱ＵＦＪ 164 983
14 オーストラリア公社債Ｆ《オージーボン 中央三井 157 1,018
15 ダイワ日本国債Ｆ（毎月分配型） 大和 144 1,541
16 エマージング・ボンドＦ豪ドルコース（ 大和住銀 143 345
17 みずほ豪ドル債券Ｆ《コアラの森》 みずほ 127 2,264
18 野村日本ブランド株投資（豪ドルコース 野村 124 514
19 日経２２５連動型上場投資信託 野村 124 6,275
20 エマージング・ボンドＦ円コース（毎月 大和住銀 111 325
（単位：億円）
（ロイターニュース 岩崎 成子）
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