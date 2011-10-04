5日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。

＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。

＝＝＝国内経済・指標関係＝＝

ＩＴ・家電見本市「ＣＥＡＴＥＣ」（幕張メッセ、８日まで）

０９：００ 衆議院震災復興特別委員会

１０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省）

１０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省）

１０：３０ 交付税及び譲与税配付金特別会計の一時借入金の入札予定（財務省）

１２：３０ パルコ ３―８月期決算

１２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省）

１３：３０ 公正取引委員会事務総長会見

１４：００ 新日鉄 自動車用新鋼材の開発・実用化について

１５：００ イオン ３―８月期決算

１５：００ 富士フイルム デジタルカメラ発表会

＝＝海外経済・指標関係＝＝

＊日本時間はＧＭＴプラス９時間

４日（火）

００３０ＧＭＴ ８月豪貿易収支（連邦統計局）

０３３０ＧＭＴ 豪中銀理事会（金利発表）[AUCBIR=ECI]

０９００ＧＭＴ ８月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI]

１１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]

１２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高

１３００ＧＭＴ トリシェＥＣＢ総裁が欧州議会委員会で証言

１３００ＧＭＴ ラスキン米ＦＲＢ理事が差し押さえ住宅対策について講演

（米メリーランド州コロンビア）

１４００ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長が米議会上下両院合同経済委員会で証言

１４００ＧＭＴ ８月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI]

１５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札

ＥＵ財務相理事会（ルクセンブルク）

米アップルがｉＰｈｏｎｅ関連の発表会

ノーベル物理学賞発表

スロバキア連立与党がＥＦＳＦ拡充について党首協議 （関連記事nTK8009591）

中国［国慶節］

５日（水）

００３０ＧＭＴ ８月豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI]

０７５８ＧＭＴ ９月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI]

０７５８ＧＭＴ ９月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI]

０８３０ＧＭＴ 第２・四半期英ＧＤＰ確報値（国立統計局）[GBGDF=ECI]

０９００ＧＭＴ ８月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI]

０９００ＧＭＴ 第２・四半期ユーロ圏ＧＤＰ改定値（統計局）[EUGDP=ECI]

１１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]

１１３０ＧＭＴ ９月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI]

１２１５ＧＭＴ ９月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI]

１４００ＧＭＴ ９月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI]

１４００ＧＭＴ ＩＭＦ欧州経済見通し発表

英中銀金融政策委員会（６日まで）

メルケル独首相がバローゾ欧州委員長らと会談（ブリュッセル）

ノーベル化学賞発表

中国［国慶節］、香港［重陽節］

（東京 ５日 ロイター）