5日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。
＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。
＝＝＝国内経済・指標関係＝＝
ＩＴ・家電見本市「ＣＥＡＴＥＣ」（幕張メッセ、８日まで）
０９：００ 衆議院震災復興特別委員会
１０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省）
１０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省）
１０：３０ 交付税及び譲与税配付金特別会計の一時借入金の入札予定（財務省）
１２：３０ パルコ ３―８月期決算
１２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省）
１３：３０ 公正取引委員会事務総長会見
１４：００ 新日鉄 自動車用新鋼材の開発・実用化について
１５：００ イオン ３―８月期決算
１５：００ 富士フイルム デジタルカメラ発表会
＝＝海外経済・指標関係＝＝
＊日本時間はＧＭＴプラス９時間
４日（火）
００３０ＧＭＴ ８月豪貿易収支（連邦統計局）
０３３０ＧＭＴ 豪中銀理事会（金利発表）[AUCBIR=ECI]
０９００ＧＭＴ ８月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI]
１１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]
１２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高
１３００ＧＭＴ トリシェＥＣＢ総裁が欧州議会委員会で証言
１３００ＧＭＴ ラスキン米ＦＲＢ理事が差し押さえ住宅対策について講演
（米メリーランド州コロンビア）
１４００ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長が米議会上下両院合同経済委員会で証言
１４００ＧＭＴ ８月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI]
１５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札
ＥＵ財務相理事会（ルクセンブルク）
米アップルがｉＰｈｏｎｅ関連の発表会
ノーベル物理学賞発表
スロバキア連立与党がＥＦＳＦ拡充について党首協議 （関連記事nTK8009591）
中国［国慶節］
５日（水）
００３０ＧＭＴ ８月豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI]
０７５８ＧＭＴ ９月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI]
０７５８ＧＭＴ ９月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI]
０８３０ＧＭＴ 第２・四半期英ＧＤＰ確報値（国立統計局）[GBGDF=ECI]
０９００ＧＭＴ ８月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI]
０９００ＧＭＴ 第２・四半期ユーロ圏ＧＤＰ改定値（統計局）[EUGDP=ECI]
１１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]
１１３０ＧＭＴ ９月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI]
１２１５ＧＭＴ ９月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI]
１４００ＧＭＴ ９月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI]
１４００ＧＭＴ ＩＭＦ欧州経済見通し発表
英中銀金融政策委員会（６日まで）
メルケル独首相がバローゾ欧州委員長らと会談（ブリュッセル）
ノーベル化学賞発表
中国［国慶節］、香港［重陽節］
（東京 ５日 ロイター）
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