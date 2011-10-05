6日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。
＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。
＝＝＝国内経済・指標関係＝＝
日銀金融政策決定会合（１日目）
ＩＴ・家電見本市「ＣＥＡＴＥＣ」（幕張メッセ、８日まで）
０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省）
１０：３０ 参議院震災復興特別委員会
１０：３０ 流動性供給入札（財務省）
１０：３０ ３０年利付国債（１０月債）の発行予定額等（財務省）
１２：００─１４：００ 渡辺喜美・みんなの党代表 記者会見（日本外国特派員協会）
１２：４５ 流動性供給入札結果（財務省）
１３：３０ ファミリーマート ３―８月期決算
１７：００ 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省）
１７：００ 藤田財務副大臣会見
＝＝海外経済・指標関係＝＝
＊日本時間はＧＭＴプラス９時間
（５日）
００３０ＧＭＴ ８月豪小売売上高（連邦統計局）
０７５８ＧＭＴ ９月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI]
０７５８ＧＭＴ ９月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI]
０８３０ＧＭＴ 第２・四半期英ＧＤＰ確報値（国立統計局）[GBGDF=ECI]
０９００ＧＭＴ ８月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI]
０９００ＧＭＴ 第２・四半期ユーロ圏ＧＤＰ改定値（統計局）[EUGDP=ECI]
１１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]
１１３０ＧＭＴ ９月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI]
１２１５ＧＭＴ ９月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI]
１４００ＧＭＴ ９月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI]
英中銀金融政策委員会（６日まで）
中国［国慶節］、香港［重陽節］
（６日）
１０００ＧＭＴ ８月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI]
１１００ＧＭＴ 英中銀金融政策委員会（金利発表）[GBBOEIR=ECI]
１１４５ＧＭＴ ＥＣＢ理事会（金利発表）[EUECBR=ECI] （ベルリン）
１２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI]
１５００ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が地元経済について講演
（米テキサス州フォートワース）
１５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件
１５００ＧＭＴ 米財務省３・１０・３０年債入札条件
９月米チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ）[USUBSM=ECI]
中国［国慶節］、インド［ヒンズー教デサラ祭］
（東京 ６日 ロイター）
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