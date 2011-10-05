起債予測一覧〔表〕＝10月6日現在

本政策投資銀行 8/22 A 期間3年・5年、発行額各200億円程度
<0#0903=JFI> 主幹事はＳＭＢＣ日興、大和ＣＭ、
三菱ＵＦＪＭＳ
レンジ／
3年債：T(267回)+6─8bp
5年債：T(284回)+6─8bp
来週半ばに起債予定
日本私立学校振興・ 8/19 A 期間10年
共済事業団 主幹事はみずほ、三菱ＵＦＪＭＳ
<0#0947=JFI>
水資源機構 7/ 6 A 期間3年
<0#0909=JFI> 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ
第3四半期に起債予定
住宅金融支援機構 9/ 6 A 期間10年・15年・20年
発行額は10年債が200億円、15年債が100億円、
20年債が130億円
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、メリル
レンジ／
10年債：T(318回)+6─8bp
15年債：T(90回)+7─9bp
20年債：T(130回)+12─15bp
来週半ばに起債予定
日本学生支援機構 9/12 A 期間3年、発行額500億円
<0#0948=JFI> 主幹事は野村、みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ
10月下旬に起債予定、11月上旬に払込み予定
4/ 4 2011年度発行予定、発行総額は1700億円
期間2年：2012年2月
発行額は400億円
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【起債予測（鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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鉄道建設・運輸施設整備 9/12 A 期間4年・10年
支援機構 <0#1295=JFI> 発行額は4年債が400億円程度、
10年債が100億円程度
主幹事は大和ＣＭ、三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ
11月に起債予定
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【起債予測（都市再生債券）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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【起債予測（地方公共団体金融機構債券）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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地方公共団体金融機構 9/20 AA 期間10年、発行額300億円程度
<0#0906=JFI> 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、メリル
10月12日に起債予定
A 期間10年、発行額300億円程度
主幹事は野村、みずほ
11月に発行予定
A 期間10年、発行額300億円程度
主幹事は大和ＣＭ、ＳＭＢＣ日興
12月に発行予定
AA 期間20年、発行額200億円程度
主幹事はみずほ、ＧＳ、バークレイズ
来週前半以降に起債予定
A 期間20年
主幹事はＳＭＢＣ日興、ドイツ、
ＭスタンレーＭＵＦＧ
12月に発行予定
A 期間5年
主幹事は野村、大和ＣＭ、みずほ
11月に発行予定
9/20 <2011年度発行計画(単位：億円)>
10年債：下半期1800程度(年間3750程度)
20年債：下半期600─800程度
(年間1650─1850程度)
5年債：下半期200─400程度
(年間600─800程度)
FLIP：下半期1000程度(年間2000程度)
EMTN、その他：下半期1000億円程度
(年間1000程度)
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【起債予測（環境再生保全機構債券）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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環境再生保全機構 6/27 A 期間5年、発行額50億円
<0#1298=JFI> 主幹事は野村、みずほ
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【起債予測（地方債）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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熊本県 <0#0145=JFI> 9/30 AA 期間10年、発行額100億円
10月7日に起債予定
横浜市 <0#0154=JFI> 9/26 AA 期間10年、発行額200億円程度
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、ＧＳ、
バークレイズ
レンジ／T(318回)+3.5、4.0bp
10月7日に起債予定
9/26 <2011年度下半期の10年債>
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、ＧＳ、
バークレイズ
鹿児島県 <0#0183=JFI> 9/22 AA 期間5年、発行額100億円
10月7日に起債予定
大分県 <0#0127=JFI> 9/21 AA 期間10年、発行額100億円
10月7日に起債予定
北海道 <0#0101=JFI> 9/21 A 期間10年、発行額200億円
10月14日に起債予定
福井県 <0#0185=JFI> 9/21 AA 期間10年、発行額200億円
10月7日に起債予定
山梨県 <0#0187=JFI> 9/21 AA 期間10年、発行額200億円
10月7日に起債予定
大阪府 <0#0104=JFI> 9/21 A 期間5年、発行額200億円
10月17日に起債予定
広島市 <0#0159=JFI> 9/21 AA 期間10年、発行額100億円
10月7日に起債予定
福岡市 <0#0158=JFI> 9/21 AA 期間10年、発行額100億円
10月7日に起債予定
京都市 <0#0152=JFI
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