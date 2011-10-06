追加：起債予測一覧〔表〕＝10月6日現在

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【起債予測（円建て外債）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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アメリカ・モバイル 10/ 5 A 4本建て
期間3年・5年の固定利付債と3年・5年の
変動利付債
主幹事はみずほ、三菱ＵＦＪＭＳ
10月下旬に起債予定
ノルデア銀行 9/29 A 期間2年・3年・5年・7年・10年の固定利
(ノルデア・バンク) 付、3年・5年の変動利付
発行額各50億円
主幹事はメリル、みずほ、野村
申込期間は11月9日、払込日は11月18日
格付けはＡＡ─(フィッチ、Ｓ＆Ｐ)、
Ａａ２(ムーディーズ)
韓国産業銀行(ＫＤＢ) 9/26 AA 期間2年・3年・5年
<0#0819=JFI> 主幹事はバークレイズ、三菱ＵＦＪＭＳ
みずほ、ＳＭＢＣ日興
レンジ／
2年債：L+90─105bp
3年債：L+100─115bp
5年債：L+110─140bp
最速10月12日に起債予定
格付けはＡ＋(Ｒ＆Ｉ、フィッチ)、
Ａ(Ｓ＆Ｐ)、Ａ１(ムーディーズ)
ポスコ (005490.KS) 9/15 A 期間3年・5年
主幹事はＢＮＰパリバ、大和ＣＭ、ＧＳ
ＨＳＢＣ、ＵＢＳ
レンジ／
3年債：L+85─125bp
5年債：L+100─140bp
10月10日の週後半に起債予定
格付けはＡ(Ｓ＆Ｐ)、
Ａ３(ムーディーズ)
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【起債予測（海外ＳＢ）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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【起債予測（ＡＢＳ）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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住宅金融支援機構 9/22 A 第54回債：発行額は10月17日に公表
<0#0943=JFI> 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、ＧＳ、みずほ、
メリル
10月下旬に起債予定
10/ 5 A 第55回債：11月中旬に起債予定
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【社債発行登録 企業（別表）】
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企業名 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 備考
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コスモ石油 <0#5007=JFI> 10/ 5 登録額1000億円、10月13日効力発生予定
三菱ＵＦＪ信託銀行 <0#8402=JFI> 10/ 5 登録額5000億円、10月13日効力発生予定
丸井グループ <0#8252=JFI> 10/ 3 登録額1000億円、10月11日効力発生予定
東レ <0#3402=JFI> 9/30 登録額1000億円、10月8日効力発生予定
中部国際空港 <0#0941=JFI> 9/29 登録額500億円、10月7日効力発生予定
富士通 <0#6702=JFI> 9/27 登録額3000億円、10月5日効力発生
北海道ガス <0#9534=JFI> 9/27 登録額300億円、10月5日効力発生
センコー <0#9069=JFI> 9/27 登録額150億円、10月5日効力発生
日清オイリオグループ<0#2602=JFI> 9/22 登録額200億円、10月1日効力発生
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【発行登録／外債（別表）】
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国・企業など／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 備考
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［東京 ６日 ロイター］
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