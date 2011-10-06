〔金利マーケットアイ〕翌日物、平均金利は0.080％前後か　大手・地銀が調達

Markets |
前取引含む
<0#JPTSY3=BBCL> 日本相互証券の国債引値一覧(３０年債)・入札前取引含む
<0#JPTSYM=BBCL> 日本相互証券の国債引値一覧(２･４･５･６年債)・入札前取引含む
<0#JPTSYF=BBCL> 日本相互証券の変動利付国債引値一覧・入札前取引含む
<0#JPTSYII=BBCL> 日本相互証券の物価連動国債引値一覧・入札前取引含む
<JPN/DEBT> 日本語債券関連メニュー
[JPY/JTO] スワップ金利動向
<0#JEY:> ユーロ円金利先物（ＴＦＸ）
<0#SEY:> ユーロ円金利先物（ＳＧＸ）
<0#JOV:> 無担保コールオーバーナイト金利先物（ＴＦＸ）
ZTIBOR ＴＩＢＯＲレート
<0#JPTSYS=Q> 日本証券業協会 短期国債レート・入札前取引含む
<0#JPTSYS=BBCL> 日本相互証券 短期国債引け値・入札前取引含む
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
成長の時代終えんの理由
政労使協調の政策は既存企業とその労働者に恩恵を与えるが、イノベーションを阻み、成長を損ねるとＢＮＰパリバの河野龍太郎氏は指摘。 記事の全文
米経済､短期では成功も
今年も政治が経済を翻弄する１年となりそうだが、米国経済は短期では「意外な成功」もあり得ると三菱総研の武田洋子氏は指摘。 記事の全文