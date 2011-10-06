〔情報ＢＯＸ〕11年度上半期の投信純流入ランキング、ＲＥＩＴファンドが席巻

［東京 ６日 ロイター］ 野村総合研究所が試算した２０１１年度上半期（４月─９
月）の追加型株式投信の資金純流入ランキングは以下のとおり。
順位 ファンド名 運用会社 純流入 純資産
1 新光ＵＳ ＲＥＩＴオープン《ゼウス》 新光 4,911 6,676
2 ラサール・グローバルＲＥＩＴ Ｆ 日興 3,332 6,749
3 ダイワ米国リートＦ（毎月分配型） 大和 3,183 3,174
4 短期豪ドル債オープン（毎月分配型） 大和住銀 2,717 10,757
5 ダイワ・ＵＳ ＲＥＩＴ・オープン 大和 2,430 2,181
6 日経２２５連動型上場投資信託 野村 1,553 6,275
7 ワールド・リート・オープン（毎月決 国際 1,388 4,448
8 フィデリティ・ＵＳハイ・イールドＦ フィデリティ 1,176 4,901
9 ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託 野村 1,168 6,398
10 日興ハイブリッド３分法Ｆ毎月分配型（ 日興 1,085 1,710
11 米国ハイ・イールド債オープン（通貨選 国際 1,024 1,269
12 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投 野村 967 3,147
13 野村Ｇ ＣＢ投信（資源国通貨コース） 野村 912 2,137
14 ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨 ユービーエス 896 1,234
15 ダイワ／ハリス世界厳選株Ｆ 大和 886 653
16 上場インデックスＦ２２５《上場２２５ 日興 840 3,078
17 オーストラリア公社債Ｆ《オージーボン 中央三井 803 1,018
18 日興ワールドＣＢ Ｆ（通貨アルファ戦 三井住友 791 644
19 ＬＭ・ブラジル国債Ｆ（毎月分配型） レッグ・メイソン780 3,336
20 日興アシュモア新興国財産３分法Ｆ毎月 日興 771 3,138
（単位：億円）
（ロイターニュース 岩崎 成子）
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