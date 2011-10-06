〔情報ＢＯＸ〕11年度上半期の投信純流出ランキング、海外債券型から軒並み流出

［東京 ６日 ロイター］ 野村総合研究所が試算した２０１１年度上半期（４月─９

月）の追加型株式投信の資金純流出ランキングは以下のとおり。

順位 ファンド名 運用会社 純流出 純資産

1 グローバル・ソブリン・オープン（毎月 国際 -3,438 20,935

2 ダイワ・グローバル債券Ｆ（毎月分配型）大和 -1,353 4,761

3 フィデリティ・ＵＳリートＦ Ｂ（為替 フィデリティ -1,288 4,524

4 ダイワ外国債券Ｆ（毎月分配型） ダイ 大和 -1,194 2,083

5 野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラ 野村 -1,120 3,779

6 ピクテ・グローバル・インカム株式Ｆ（ ピクテ -649 6,842

7 高金利通貨Ｆ 新光 -641 451

8 ピムコ・グローバル・ハイイールドＦ（ 三菱ＵＦＪ -626 2,064

9 野村Ｇハイイールド債券投信（アジア通 野村 -625 853

10 ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券Ｆ（ 三井住友 -585 3,138

11 ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投 三菱ＵＦＪ -579 73

12 マイストーリー分配型（年６回）Ｂコー 野村 -551 3,436

13 グローバル好配当株オープン 大和住銀 -479 2,137

14 住信毎月分配パッケージＦ《分配ファミ 住信 -471 855

15 パインブリッジ新成長国債券プラス《ブ パインブリッ -465 899

16 ＳＭＢＣフレンド・ＨＳＢＣブラジル債 ＨＳＢＣ -445 168

17 三菱ＵＦＪ外国債券オープン（毎月分配 三菱ＵＦＪ -385 2,463

18 ピムコハイ・インカム毎月分配型Ｆ 三菱ＵＦＪ -372 2,641

19 野村クラウドコンピューティング＆スマ 野村 -371 282

20 ワールド・ソブリンインカム《十二単衣》岡三 -359 1,910

（単位：億円）

（ロイターニュース 岩崎 成子）