7日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。
＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。
＝＝＝国内経済・指標関係＝＝
日銀金融政策決定会合（２日目）
ＩＴ・家電見本市「ＣＥＡＴＥＣ」―８日（幕張メッセ）
０８：５０ ９月末の外貨準備高（財務省）
１０：００ 閣議、閣議後会見
１０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省）
１１：３０ 民主党税調役員会
１４：００ ８月景気動向指数ＣＩ速報値（内閣府）[JPCIIN=ECI]
１５：００ 財務省の政策評価のあり方に関する懇談会
１５：００ 高島屋 ３―８月期決算
＝＝海外経済・指標関係＝＝
＊日本時間はＧＭＴプラス９時間
（６日）
１０００ＧＭＴ ８月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI]
１１００ＧＭＴ 英中銀金融政策委員会（金利発表）[GBBOEIR=ECI]
１１４５ＧＭＴ ＥＣＢ理事会（金利発表）[EUECBR=ECI] （ベルリン）
１２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI]
１５００ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が地元経済について講演
（米テキサス州フォートワース）
１５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件
１５００ＧＭＴ 米財務省３・１０・３０年債入札条件
９月米チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ）[USUBSM=ECI]
メルケル独首相がトリシェＥＣＢ総裁、ラガルドＩＭＦ専務理事、ゼーリック
世銀総裁、グリアＯＥＣＤ事務総長、ショイブレ独財務相とユーロ圏債務危機
めぐり協議（ベルリン）
中国［国慶節］、インド［ヒンズー教デサラ祭］
（７日）
０６４５ＧＭＴ ８月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI]
０８３０ＧＭＴ ９月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI]
１０００ＧＭＴ ８月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI]
１２３０ＧＭＴ ９月米雇用統計（労働省）[USNFAR=ECI]
１３３０ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が経済情勢について講演
（米テキサス州ダラス）
１４００ＧＭＴ ８月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI]
１４４５ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が米経済と
財政能力について講演（アトランタ）
１９００ＧＭＴ ８月米消費者信用残高（ＦＲＢ） [USCRED=ECI]
中国［国慶節］
（東京 ７日 ロイター）
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