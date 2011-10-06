〔表〕きょうの投信設定（7日）＝3本

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【ファンド名／運用会社、設定額、販売会社】
７日 新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算／目標払出し型）
：豪ドル・６ヵ月更新コース
：豪ドル・１年更新コース
：豪ドル・２年更新コース
：ブラジルレアル・６ヵ月更新コース
：ブラジルレアル・１年更新コース
：ブラジルレアル・２年更新コース
／新光投信
────────────────────────────────────
設定上限額：各２０００億円
設定額 ：─
販売会社 ：みずほ証券
７日 ＵＢＳ世界ＣＢファンド 円ヘッジコース／米ドルヘッジコース
／ユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント
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設定上限額：各５００億円
設定額 ：─
販売会社 ：ＵＢＳ証券
７日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）
／損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント
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設定上限額：１０００億円
設定額 ：─
販売会社 ：未定
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