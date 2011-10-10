起債予測一覧〔表〕＝10月11日現在

【起債予測（国内ＳＢ）】
--------------------------------------------------------------------------------
発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
--------------------------------------------------------------------------------
共同印刷 (7914.T) 10/ 7 A 期間5年、発行額50億円
主幹事はみずほ
10月26日─27日に起債予定
払込日は11月2日
格付けはＢＢＢ(Ｒ＆Ｉ)
住友金属工業 <0#5405=JFI> 10/ 6 AA 期間5年・7年、発行額各100億円
主幹事は大和ＣＭ、三菱ＵＦＪＭＳ
今週後半に起債予定
三菱東京ＵＦＪ銀行 10/ 6 AA 期間3年・5年・10年
<0#8315=JFI> 発行額は3年債と5年債の合計で500億
円以上、10年債が100億円程度
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ
レンジ／
3年債：T(264回)+9─11bp
5年債：T(282回)+9─11bp
10年債：T(318回)+10─12bp
今週後半に起債予定
みずほコーポレート銀行 10/ 6 AA 期間5年
<0#8310=JFI> 主幹事はみずほ
レンジ／T(282回)+13─16bp
10月中旬に起債予定
富士電機 <0#6504=JFI> 10/ 5 AA 期間5年、発行額200億円
主幹事はＳＭＢＣ日興、みずほ
レンジ／L+34─36bp
10月12日に起債予定
新日本製鉄 <0#5401=JFI> 10/ 5 A 期間10年
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、
ＳＭＢＣ日興
三井住友銀行 <0#8412=JFI> 10/ 6 AA 期間5年、発行額500億円
主幹事はＳＭＢＣ日興
レンジ／T(282回)+9─10bp
今週後半に起債予定
10/ 5 AA 期間10年(期限前償還条項付劣後債、
10ノンコール5)・10年(劣後債)
個人向け
主幹事はＳＭＢＣ日興
仮条件(利率)／
期限前償還条項付劣後債：
当初5年が0.85─1.35％
以降が5年スワップ+0.45─0.65％
劣後債：1.20─1.90％
10月14日に起債予定
京浜急行電鉄 <0#9006=JFI> 10/ 4 AA 期間10年、発行額100億円
主幹事はみずほ
レンジ／T(318回)+19─20bp
10月12日に起債予定
ソニーフィナンシャル 10/ 4 A 期間5年
ホールディングス (8729.T) 主幹事は野村
クレハ <0#4023=JFI> 10/ 3 AA 期間7年、発行額50億円
主幹事は大和ＣＭ、みずほ
レンジ／T(296回)+21─25bp
10月13日に起債予定
前田建設工業 <0#1824=JFI> 10/ 3 AA 期間3年、発行額100億円
主幹事は大和ＣＭ、みずほ
レンジ／L+47─49bp
今週半ばに起債予定
アサヒグループホールディングス10/ 3 AA 期間5年・7年
<0#2502=JFI> 発行額は5年債が300億円、
7年債が200億円
主幹事は5年債が野村、大和ＣＭ、
ＳＭＢＣ日興
7年債が大和ＣＭ、野村、みずほ
レンジ／
5年債：T(282回)+13─18bp
7年債：T(296回)+15─20bp
今週後半に起債予定
トヨタファイナンス 9/30 A 期間3年・5年
<0#8498=JFI> 主幹事はみずほ、大和ＣＭ、
三菱ＵＦＪＭＳ、野村、東海東京
三菱マテリアル<0#5711=JFI> 9/29 AA 期間5年、発行額100億円
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、
ＳＭＢＣ日興、大和ＣＭ
レンジ／L+28bp
10月12日に起債予定
四国銀行 <0#8387=JFI> 9/29 A 期間10年(10ノンコール5)
期限前償還条項付劣後債
主幹事はみずほ、ＳＭＢＣ日興、
大和ＣＭ
センコー <0#9069=JFI> 9/28 A 主幹事は大和ＣＭ
日産フィナンシャルサービス 9/28 AA 期間3年・5年、発行額各150億円
<0#8434=JFI> 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、シティ、
ＧＳ
レンジ／
3年債：T(264回)+18─28bp
5年債：T(282回)+18─28bp
今週後半に起債予定
日本通運 <0#9062=JFI> 9/27 AA 期間5年・10年
発行額は5年債が200億円、
10年債が100億円
主幹事はみずほ、野村
レンジ／
5年債：T(282回)+11bp
10年債：T(318回)+10─11bp
10月12日に起債予定
東京都民銀行 <0#8339=JFI> 9/15 A 期間10年(10ノンコール5)
期限前償還条項付劣後債
主幹事はみずほ、大和ＣＭ、
三菱ＵＦＪＭＳ
--------------------------------------------------------------------------------
注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。
【起債予測（財投機関債）】
--------------------------------------------------------------------------------
発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
--------------------------------------------------------------------------------
高速道路機構 10/ 6 A 期間4年・10年・20年、発行額は各300億円
<0#0905=JFI> 入札方式
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
現実味増すトランプ円高
米中対立で市場が不安定化すれば、日米金利差が拡大しても、年末に向けて円高が進みかねないとＪＰモルガンの佐々木融氏は予想。 記事の全文
米中摩擦､日米と同じ道か
米中貿易摩擦は、米国の政治勢力の交代か、中国の経済的没落でしか解決しないと第一生命経済研究所の熊野英生氏は指摘。 記事の全文