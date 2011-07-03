4日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。
＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。
＝＝＝国内経済・指標関係＝＝
０８：５０ ６月マネタリーベース（日銀）
０８：５０ ６月短観業種別係数（日銀）
０９：３０ 日銀支店長会議で総裁あいさつ
１０：３０ 流動性供給入札の発行予定額等（財務省）
１４：００ 日銀さくらリポート
１５：１５ 日銀大阪支店長会見
１７：２０ 日銀名古屋・札幌・仙台・福岡支店長会見
１７：００ 買入消却入札による買入れの詳細及び累計（財務省）
財務副大臣会見
＝＝海外経済・指標関係＝＝
（日本時間はＧＭＴプラス９時間）
１日（金）
０１００ＧＭＴ ６月中国ＰＭＩ（物流購買連合会）[CNPMIB=ECI]
０７５８ＧＭＴ ６月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI]
０９００ＧＭＴ ５月ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI]
１３５５ＧＭＴ ６月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値[USMSN=ECI]
１４００ＧＭＴ ５月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI]
１４００ＧＭＴ ６月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI]
６月米自動車販売台数
香港［香港特別行政区設立記念日］、タイ［年央休暇］
ポーランドがＥＵ議長国に（２０１１年１２月３１日まで）
３日（日）
タイ総選挙
ユーロ圏緊急財務相会合
４日（月）
０１３０ＧＭＴ ５月豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI]
０９００ＧＭＴ ５月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI]
スウェーデン中銀理事会（５日まで）
米国は休場［独立記念日］
（東京 ４日 ロイター）
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