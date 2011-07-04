追加：起債条件一覧〔表〕＝7月4日現在

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【発行条件一覧＝海外／ＣＢ型新株予約権付社債】

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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 通 種 発行額 期 利 率 転換価額 払込日 主幹事

貨 別 間 （％） （円）

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積水ハウス (1928.T) 円 CB 500億 5 ─ 1000 7/ 5 みずほ

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注）・積水ハウスユーロ円建てＣＢ：ゼロクーポンによる発行。

主幹事はみずほインターナショナル。格付けはＡＡ（ＪＣＲ）。

【発行条件一覧＝ＡＢＳ】

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回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

（億円） 間 （％） （bp）

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50 住宅金融支援機構 1319 35 1.67 T315+55 7/ 5 大和CM AAA

<0#0943=JFI> 野 村 AAA

ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ

みずほ

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注）・住宅金融支援機構貸付債権担保第５０回住宅金融支援機構債券：

発行価格は１００円。

【発行条件一覧＝海外ＳＢ】

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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 通 発行額 期 利 率 価 格 払込日 主幹事

貨 間 （％） （％）

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# ノルウェー地方金融公社 注 2000万 5 0.50 72.00 7/28 注参照

# ソシエテ ジェネラル (SOGN.PA) 注 1000万 3 未 定 100.00 8/ 4 注参照

三菱東京ＵＦＪ銀行 ＄ 1億 5 未 定 100.00 7/27 注参照

<0#8315=JFI>

三菱東京ＵＦＪ銀行 注 2.5億 3 未 定 100.00 7/27 注参照

<0#8315=JFI>

ラボバンク・ネダーランド 注 1億 3 未 定 100.00 7/28 注参照

ラボバンク・ネダーランド 注 8140万 5 0.50 79.73 7/28 注参照

オーストラリア・ (ANZ.AX) 注 未 定 4 未 定 100.00 7/28 注参照

ニュージーランド銀行

オーストラリア・ (ANZ.AX) 注 未 定 4 未 定 100.00 7/28 注参照

ニュージーランド銀行

オーストラリア・ (ANZ.AX) 注 未 定 5 未 定 100.00 7/28 注参照

ニュージーランド銀行

北欧投資銀行 注 未 定 4 未 定 100.00 7/27 注参照

北欧投資銀行 注 未 定 4 未 定 100.00 7/27 注参照

ＨＳＢＣ銀行 注 2530万 5 7.50 100.00 7/28 注参照

バークレイズ・バンク (BARC.L) 注 3000万 5 0.50 69.84 7/25 注参照

バークレイズ・バンク (BARC.L) 注 1200万 4 5.10 100.00 7/26 注参照

バークレイズ・バンク (BARC.L) 注 600万 7 8.02 100.00 7/ 7 注参照

大和証券グループ本社 注 2.24億 2 5.10 100.00 7/25 注参照

<0#8601=JFI>

大和証券グループ本社 注 1.61億 3 4.30 100.00 7/25 注参照

<0#8601=JFI>

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注）・ノルウェー地方金融公社トルコ・リラ建てディスカウント債：価格は売出価格。

売出期間は７月５日─２７日。受渡日は７月２９日。

売出人は今村証券。格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

・ソシエテ ジェネラル豪ドル建て債：発行額は予定。価格は売出価格。

売出期間は７月２９日─８月２日。受渡日は８月５日。

売出人はソシエテ ジェネラル証券。

売出取扱人は三菱ＵＦＪメリルリンチＰＢ証券。

格付けはＡａ２（ムーディーズ）、Ａ＋（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。

・三菱東京ＵＦＪ銀行米ドル建て債（上段）と同豪ドル建て債（下段）：

価格は売出価格。

売出期間は７月１９日─２７日。受渡日は７月２８日。

売出人は三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券。

売出取扱人は静銀ティーエム証、常陽証、ちばぎん証、中銀証、新潟証、

八十二証、百五証、ひろぎんウツミ屋証。

格付けはＡ＋（Ｓ＆Ｐ）。

・ラボバンク・ネダーランド豪ドル建て債（１段目）：価格は売出価格。

発行額は予定。売出期間は７月１２日─２８日。受渡日は７月２９日。

主幹事は英国ＳＭＢＣ日興キャピタル・マーケット。売出人はＳＭＢＣ日興証券。

格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

・ラボバンク・ネダーランド豪ドル建てディスカウント債（２段目）：

価格は売出価格。売出期間は７月４日─２８日。受渡日は７月２９日。

売出人は岡三証券。格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）、

ＡＡ＋（フィッチ）。

・オーストラリア・ニュージーランド銀行豪ドル建て債（１段目）：

価格は売出価格。売出期間は７月１９日─２８日。受渡日は７月２９日。

主幹事はみずほセキュリティーズアジア。売出人はみずほ証券。

格付けはＡａ２（ムーディーズ）、ＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

・オーストラリア・ニュージーランド銀行ニュージーランド建て債（２段目）：

価格は売出価格。売出期間は７月１９日─２８日。受渡日は７月２９日。

主幹事はみずほセキュリティーズアジア。売出人はみずほ証券。

格付けはＡａ２（ムーディーズ）、ＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

・オーストラリア・ニュージーランド銀行米ドル建て債（３段目）：

価格は売出価格。売出期間は７月１９日─２８日。受渡日は７月２９日。

主幹事はみずほセキュリティーズアジア。売出人はみずほ証券。

格付けはＡａ２（ムーディーズ）、ＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

・北欧投資銀行豪ドル建て債（１段目）： 価格は売出価格。

売出期間は７月１９日─２７日。受渡日は７月２８日。

主幹事は野村インターナショナル。売出人は野村証券。

格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

・北欧投資銀行ニュージーランドドル建て債（２段目）： 価格は売出価格。

売出期間は７月１９日─２７日。受渡日は７月２８日。

主幹事は野村インターナショナル。売出人は野村証券。

格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

・ＨＳＢＣ銀行南アフリカランド建て債：価格は売出価格。

売出期間は７月１日─２７日。受渡日は７月２９日。

売出人は丸福証券。格付けはＡａ２（ムーディーズ）、ＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

・バークレイズ・バンク トルコ・リラ建てディスカウント債（１段目）：

価格は売出価格。売出期間は７月１日─２２日。受渡日は７月２６日。

売出人は大山日ノ丸証券、極東証券、播陽証券、証券ジャパン。

売出取扱人は東武証券。格付けはＡａ３（ムーディーズ）、ＡＡ─（Ｓ＆Ｐ）。

・バークレイズ・バンク豪ドル建て債（２段目）：価格は売出価格。

売出期間は７月１日─２５日。受渡日は７月２７日。売出人はむさし証券。

格付けはＡａ３（ムーディーズ）、ＡＡ─（Ｓ＆Ｐ）。

・バークレイズ・バンク トルコリラ建て債（３段目）：価格は売出価格。

売出期間は６月２４日─７月５日。受渡日は７月８日。

売出人はエイチ・エス証券。

格付けはＡａ３（ムーディーズ）、ＡＡ─（Ｓ＆Ｐ）。

・大和証券グループ本社豪ドル建て債（１段目）：価格は売出価格。

売出期間は７月５日─２１日。受渡日は７月２６日。

主幹事は大和証券キャピタル・マーケッツヨーロッパ。

売出人は大和証券キャピタル・マーケッツ。売出取扱人は大和証券。

格付けはＢａａ２（ムーディーズ）、ＢＢＢ（Ｓ＆Ｐ）、Ａ（Ｒ＆Ｉ）。

・大和証券グループ本社ニュージーランドドル建て債（２段目）：価格は売出価格。

売出期間は７月５日─２１日。受渡日は７月２６日。

主幹事は大和証券キャピタル・マーケッツヨーロッパ。

売出人は大和証券キャピタル・マーケッツ。売出取扱人は大和証券。

格付けはＢａａ２（ムーディーズ）、ＢＢＢ（Ｓ＆Ｐ）、