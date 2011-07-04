〔表〕きょうの投信設定（5日）＝6本

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【ファンド名／運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】
◎フィデリティ・消費関連中国株ファンド（３カ月決算型）
フィデリティ・消費関連中国株ファンド（１年決算型）
／フィデリティ投信
───────────────────────────────────────
設定上限額：各１００億円
設定額 ： ──
販売会社 ：３カ月決算型：楽天証券、ＳＢＩ証券、フィデリティ証券
近畿大阪銀行、りそな銀行
１年決算型 ：楽天証券、ＳＢＩ証券、フィデリティ証券
◎日興アジア内需関連株式ファンド・シリーズ
・インド内需関連株式ファンド
・アセアン内需関連株式ファンド
・チャイナ内需関連株式ファンド
・韓国内需関連株式ファンド
／三井住友アセットマネジメント
───────────────────────────────────────
設定上限額：各１００万円（自己設定）
設定額 ： ──
販売会社 ：ＳＭＢＣ日興証券
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