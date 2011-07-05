起債予測一覧〔表〕＝7月6日現在

【起債予測（国内ＳＢ）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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三井住友銀行 <0#8412=JFI> 7/ 5 A 期間5年、発行額500億円以上
主幹事はＳＭＢＣ日興
みずほコーポレート銀行 7/ 5 A 期間5年
<0#8310=JFI> 主幹事はみずほ
富士通 <0#6702=JFI> 7/ 4 AA 期間3年・5年
発行額は3年債が200億円、
5年債が300億円
主幹事は3年債が野村、ＳＭＢＣ日興
大和ＣＭ、三菱ＵＦＪＭＳ
5年債がＳＭＢＣ日興、みずほ、
野村、ＵＢＳ
レンジ／
3年債：T(260回)+13─18bp
5年債：T(280回)+14─19bp
今週後半に起債予定
日本調剤 (3341.T) 7/ 4 A 期間3年・5年
主幹事は
3年債が大和ＣＭ、三菱ＵＦＪＭＳ
5年債が大和ＣＭ、みずほインベ
小田急電鉄 <0#9007=JFI> 7/ 4 AA 期間3年、発行額150億円、個人債
主幹事はＳＭＢＣ日興
仮条件：利率0.19─0.59％
7月8日に起債予定
丸紅 <0#8002=JFI> 7/ 4 AA 期間5年、発行額300億円、個人債
主幹事はみずほ
仮条件：利率0.5─0.9％
7月8日に起債する可能性あり
川崎重工業 <0#7012=JFI> 7/ 4 A 期間5年・10年
主幹事は
5年債がＳＭＢＣ日興、みずほ、
10年債がみずほ、ＳＭＢＣ日興
バロー (9956.T) 7/ 4 A 期間5年
主幹事は野村、大和ＣＭ
京阪電気鉄道 <0#9045=JFI> 7/ 1 A 期間7年・10年
7年債：発行額100億円
主幹事は大和ＣＭ、ＳＭＢＣ日興
10年債：発行額100億円
主幹事は野村、ＳＭＢＣ日興
東京建物 <0#8804=JFI> 6/30 AA 期間6年、発行額100億円程度
(需要次第で増額の可能性あり)
主幹事は大和ＣＭ、みずほ
レンジ／L+66─71bp
7月8日に起債予定
京阪神不動産 8818.OS 6/30 A 期間5年・7年
発行額は5年債が70億円、
7年債が50億円
主幹事は
5年債が大和ＣＭ、ＳＭＢＣ日興
7年債がＳＭＢＣ日興、大和ＣＭ
最速7月15日に起債予定
ＪＲ東日本 <0#9020=JFI> 6/28 AA 期間5年・10年・20年
発行総額600億円程度
主幹事は野村、大和ＣＭ
レンジ／
5年債：T(280回)+8─11bp
10年債：T(315回)+8─11bp
20年債：T(128回)+9─12bp
7月8日に起債予定
三菱東京ＵＦＪ銀行 6/30 AA 期間3年・5年・10年、
<0#8315=JFI> 発行額は3年債と5年債で総額500億円
10年債が100億円
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ
レンジ／
3年債：T(260回)+9─11bp
5年債：T(280回)+9─11bp
10年債：T(315回)+10─12bp
今週後半に起債予定
6/24 AA 期間10年、発行額1500億円、個人債
期限前償還条項付劣後債
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ
引受額:三菱ＵＦＪＭＳ1000億円、
野村、大和ＣＭ各250億円
仮条件：当初5年が0.80─1.30％、
以降が5年スワップ＋0.40─0.60％
7月8日に起債予定
東日本高速道路 <0#1288=JFI> 6/22 A 期間3年、発行額200億円
主幹事はみずほ、ＧＳ
7月に起債予定
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注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。
【起債予測（財投機関債）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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日本政策金融公庫 6/16 A 期間2年・5年
<0#0910=JFI> 発行額は2年債が500億円、5年債が600億円
主幹事は野村、ＧＳ
7月最終週に起債予定
鉄道建設・運輸施設整備 6/10 A 期間5年・10年
支援機構 発行額は5年債が400億円程度、
<0#1295=JFI> 10年債が100億円程度
主幹事は野村、ＳＭＢＣ日興、大和ＣＭ
8月に発行予定
住宅金融支援機構 6/ 8 AA 期間10年(第76回)・15年(第77回)・
<0#0943=JFI> 20年(第78回)
発行額は10年債が150億円、15年債が60億円
20年債が70億円
主幹事はＳＭＢＣ日興、野村、ＧＳ
レンジ／
10年債：T(315回)+7bp
15年債：T(89回)+9bp
20年債：T(128回)+13bp
7月6日に起債予定
6/15 A 期間30年
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、ＧＳ
日本政策投資銀行 6/ 1 A 期間3年・5年
<0#0903=JFI>
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