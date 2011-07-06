7日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。
＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。
＝＝＝国内経済・指標関係＝＝
０８：５０ ５月機械受注（内閣府）[JPMORD=ECI]
（予測中央値：前月比＋３．０％）
０８：５０ ６月末の外貨準備高の状況（財務省）
０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次:指定報告機関ベース）
１０：００ 参議院予算委員会
１０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省）
１０：３０ ３０年利付国債の入札発行（財務省）
１０：３０ ５年利付国債（7月債）の発行予定額等（財務省）
１１：００ ＮＥＣ環境説明会
１２：４５ ３０年利付国債の入札結果（財務省）
１３：００以降 ＮＴＴドコモ・ソフトバンクなど携帯４社の契約数
１４：３０ 中部電力大野副社長会見
１５：００ セブン＆アイホールディングス ３―５月期決算
１５：００ ファミリーマート ３―５月期決算
１５：００─１６：００ オムロン 山田新社長 就任共同会見
１５：１５ ３０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省）
財務副大臣会見
＝＝海外経済・指標関係＝＝
（日本時間はＧＭＴプラス９時間）
６日（水）
０９００ＧＭＴ 第１・四半期ユーロ圏ＧＤＰ改定値（統計局）[EUGDP=ECI]
１０００ＧＭＴ ５月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI]
１１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]
１１３０ＧＭＴ ６月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI]
１１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]
１３３０ＧＭＴ ラガルド新ＩＭＦ専務理事が会見
１２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高
（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]
１４００ＧＭＴ ６月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI]
１５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札
英中銀金融政策委員会（７日まで）
ＥＣＢが欧州新興国に関する会議（フランクフルト、最終日）
国際金融協会、ギリシャ支援の民間関与計画めぐり会合
７日（木）
０１３０ＧＭＴ ６月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI]
０６４５ＧＭＴ ５月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI]
０８３０ＧＭＴ ５月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI]
０８３０ＧＭＴ ５月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI]
１０００ＧＭＴ ５月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI]
１１００ＧＭＴ 英中銀金融政策委員会（金利発表）[GBBOEIR=ECI]
１１４５ＧＭＴ ＥＣＢ理事会（金利発表）[EUECBR=ECI]
１２１５ＧＭＴ ６月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI]
１２３０ＧＭＴ ＥＣＢ記者会見
１２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI]
１５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件
１５００ＧＭＴ 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件
１６３０ＧＭＴ ホーニグ米カンザスシティー地区連銀総裁が講演（オクラハマ州エイダ）
マレーシア中銀金融政策決定会合
６月食料価格指数（ＦＡＯ）
サムスン電子、第２・四半期のガイダンス（７日か８日）
（東京 ７日 ロイター）
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