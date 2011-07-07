追加：起債予測一覧〔表〕＝7月7日現在

追加：・三菱マテリアル、京王電鉄、三井化学、レンゴーを国内ＳＢ表に追加しました。
・各表に新たなマーケティングレンジ・発行額・起債日程を追加しました。
【起債予測（国内ＳＢ）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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# 三菱マテリアル<0#5711=JFI> 7/ 7 A 期間5年・7年、発行額各100億円程度
主幹事は5年債が三菱ＵＦＪＭＳ、
大和ＣＭ、7年債が三菱ＵＦＪＭＳ、
ＳＭＢＣ日興
来週後半に起債予定
# 京王電鉄 <0#9008=JFI> 7/ 7 A 期間10年、発行額200億円
主幹事は野村、三菱ＵＦＪＭＳ
来週後半に起債予定
# 三井化学 <0#4183=JFI> 7/ 7 A 期間10年
主幹事はＳＭＢＣ日興
# レンゴー <0#3941=JFI> 7/ 7 A 期間5年・7年、発行額各50億円
主幹事は5年債がＳＭＢＣ日興、
7年債が野村
三井物産 <0#8031=JFI> 7/ 6 AA 期間20年、発行額150億円
主幹事は大和ＣＭ、ＧＳ
レンジ／T(128回)+20bp
7月8日に起債予定
三井住友銀行 <0#8412=JFI> 7/ 5 A 期間5年、発行額500億円
主幹事はＳＭＢＣ日興
レンジ／T(280回)+9─10bp
来週起債予定
みずほコーポレート銀行 7/ 5 A 期間5年
<0#8310=JFI> 主幹事はみずほ
レンジ／T(280回)+13─15bp
来週半ばに起債予定
富士通 <0#6702=JFI> 7/ 4 AA 期間3年・5年
発行額は3年債が200億円、
5年債が300億円
主幹事は3年債が野村、ＳＭＢＣ日興
大和ＣＭ、三菱ＵＦＪＭＳ
5年債がＳＭＢＣ日興、みずほ、
野村、ＵＢＳ
レンジ／
3年債：T(260回)+16bp
5年債：T(280回)+17bp
7月8日に起債予定
日本調剤 (3341.T) 7/ 4 A 期間3年・5年
発行額は3年債が70億円、
5年債が30億円
主幹事は
3年債が大和ＣＭ、三菱ＵＦＪＭＳ
5年債が大和ＣＭ、みずほインベ
来週後半に起債予定
小田急電鉄 <0#9007=JFI> 7/ 4 AA 期間3年、発行額150億円、個人債
主幹事はＳＭＢＣ日興
仮条件：利率0.19─0.59％
7月8日に起債予定
丸紅 <0#8002=JFI> 7/ 4 AA 期間5年、発行額300億円、個人債
主幹事はみずほ
仮条件：利率0.5─0.9％
7月8日に起債予定
川崎重工業 <0#7012=JFI> 7/ 4 A 期間5年・10年
主幹事は
5年債がＳＭＢＣ日興、みずほ、
10年債がみずほ、ＳＭＢＣ日興
バロー (9956.T) 7/ 4 A 期間5年
主幹事は野村、大和ＣＭ
京阪電気鉄道 <0#9045=JFI> 7/ 1 A 期間7年・10年
7年債：発行額100億円
主幹事は大和ＣＭ、ＳＭＢＣ日興
10年債：発行額100億円
主幹事は野村、ＳＭＢＣ日興
レンジ／
7年債：L+5─11bp
10年債：L+15─22bp
来週半ばに起債予定
東京建物 <0#8804=JFI> 6/30 AA 期間6年、発行額150億円
主幹事は大和ＣＭ、みずほ
レンジ／L+70bp
7月8日に起債予定
京阪神不動産 8818.OS 6/30 A 期間5年・7年
発行額は5年債が70億円、
7年債が50億円
主幹事は
5年債が大和ＣＭ、ＳＭＢＣ日興
7年債がＳＭＢＣ日興、大和ＣＭ
最速7月15日に起債予定
ＪＲ東日本 <0#9020=JFI> 6/28 AA 期間5年・10年・20年
発行額は5年債が200億円、
10年債が250億円、20年債が150億円
主幹事は野村、大和ＣＭ
レンジ／
5年債：T(280回)+8bp
10年債：T(315回)+8bp
20年債：T(128回)+9bp
7月8日に起債予定
三菱東京ＵＦＪ銀行 6/30 AA 期間3年・5年・10年、
<0#8315=JFI> 発行額は3年債と10年債が各200億円、
5年債が600億円
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ
レンジ／
3年債：T(260回)+9bp
5年債：T(280回)+9bp
10年債：T(315回)+10bp
7月8日に起債予定
6/24 AA 期間10年、発行額1600億円、個人債
期限前償還条項付劣後債
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ
引受額:三菱ＵＦＪＭＳ1000億円、
野村、大和ＣＭ各300億円
仮条件：当初5年が0.80─1.30％、
以降が5年スワップ＋0.40─0.60％
7月8日に起債予定
東日本高速道路 <0
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