起債予測一覧〔表〕＝7月8日現在

第3四半期：大和ＣＭ、
ＭスタンレーＭＵＦＧ
第4四半期：野村、ＳＭＢＣ日興
愛知県 <0#0108=JFI> 6/23 AA 期間10年、発行額200億円
7月15日に起債予定
6/ 3 <2011年度上半期の20年債>
主幹事はＧＳ、メリル
福岡市 <0#0158=JFI> 7/ 6 A 期間5年、発行額100億円、スポット債
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、東海東京、
ＳＭＢＣ日興
7月に起債予定
5/27 A 期間20年、発行額100億円程度
主幹事はみずほ、大和ＣＭ
静岡県 <0#0107=JFI> 5/23 <2011年度上半期の20年債>
発行額は年間200億円
主幹事はＧＳ、大和ＣＭ
<2011年度の30年債>
発行額は年間200億円
主幹事はＧＳ、三菱ＵＦＪＭＳ、ドイツ
神戸市 <0#0153=JFI> 5/10 A 期間5年、発行額100億円程度
主幹事はみずほ、三菱ＵＦＪＭＳ、
ＳＭＢＣ日興
上半期に発行予定
横浜市 <0#0154=JFI> 4/27 <2011年度上半期の10年債>
主幹事はみずほ、野村
発行総額は400億円
4/27 <2011年度上半期の超長期債>
主幹事はＧＳ、ＭスタンレーＭＵＦＧ
<2011年度上半期の5年債>
発行額100億円程度
主幹事はＧＳ、ＳＭＢＣ日興、ドイツ
川崎市 <0#0156=JFI> 4/26 <2011年度の超長期債でグループ式主幹事制を
実施>：発行額100億円を3回発行
事務主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ
共同主幹事はＧＳ、大和ＣＭ、野村、みずほ
福岡県 <0#0111=JFI> 6/29 A 期間10年、発行額150億円
幹事はみずほ、野村
8月10日に起債予定
4/ 1 <2011年度の超長期債で総合主幹事グループ制
を採用>：
発行総額400億円
期間未定のフレックス枠が400億円ある
総合事務主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ
総合共同主幹事はＣＳ、大和ＣＭ、野村、
みずほ
6/13 AA 期間5年、発行額100億円、
入札（イールドダッチ）方式
7月11日に起債予定、払込日7月28日
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【起債予測（公社債）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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名古屋高速道路公社 6/28 期間5年・10年・20年
<0#1292=JFI> 2011年度上期の主幹事：ＳＭＢＣ日興、
三菱ＵＦＪＭＳ
6/28 期間5年・10年・20年
2011年度下期の主幹事：ＳＭＢＣ日興、
大和ＣＭ
東京都住宅供給公社 4/ 4 2011年度の主幹事：野村、三菱ＵＦＪＭＳ
<0#1296=JFI>
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【起債予測（投資法人債）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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【起債予測（円建て外債）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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ポーランド共和国 7/ 1 AA 期間4年、個人債
<0#1243=JFI> 主幹事は大和ＣＭ
7月8日に起債予定
申込期間7月12日─27日、払込日7月29日
仮条件：利率1.20─1.30％
フランス相互信用連合銀行 6/24 AA 期間2年・3年・5年、発行額は各50億円
主幹事は野村、大和ＣＭ
レンジ／
2年債：L+42─48bp
3年債：L+47─53bp
5年債：L+57─63bp
7月12日に起債予定、払込日7月20日
予備格付け：AA‐(ﾌｨｯﾁ)、
長期発行体格付け：Aa3(ﾑｰﾃﾞｨｰｽﾞ)、
予備格付け：A+(S&P)
韓国ガス公社 6/23 AA 期間5年、発行額300億円
主幹事はＧＳ、みずほ、野村、ＵＢＳ
レンジ／L+75bp
7月8日に起債予定
ナショナル・バンク・オブ・ 6/22 AA 期間15年、発行額100億円
アブダビ 主幹事はＨＳＢＣ、三菱ＵＦＪＭＳ
仮条件：利率2.0─3.0％
申込期間7月8日、払込日7月15日
長期発行体格付け：A+(S&P)、
AA‐(ﾌｨｯﾁ)、Aa3(ﾑｰﾃﾞｨｰｽﾞ)
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【起債予測（海外ＳＢ）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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【起債予測（ＡＢＳ）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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住宅金融支援機構 6/27 A 第51回債：発行予定額は7月15日に公表
<0#0943=JFI> 主幹事はＳＭＢＣ日興、ドイツ、みずほ、
三菱ＵＦＪＭＳ
7月下旬に起債予定
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【社債発行登録 企業（別表）】
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企業名 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 備考
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