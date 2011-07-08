追加：起債予測一覧〔表〕＝7月8日現在

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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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【起債予測（円建て外債）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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フランス相互信用連合銀行 6/24 AA 期間2年・3年・5年、発行額は各50億円
主幹事は野村、大和ＣＭ
レンジ／
2年債：L+45─48bp
3年債：L+50─52bp
5年債：L+60─62bp
7月12日に起債予定、払込日7月20日
予備格付け：AA‐(ﾌｨｯﾁ)、
長期発行体格付け：Aa3(ﾑｰﾃﾞｨｰｽﾞ)、
予備格付け：A+(S&P)
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【起債予測（海外ＳＢ）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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【起債予測（ＡＢＳ）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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住宅金融支援機構 6/27 A 第51回債：発行予定額は7月15日に公表
<0#0943=JFI> 主幹事はＳＭＢＣ日興、ドイツ、みずほ、
三菱ＵＦＪＭＳ
7月下旬に起債予定
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【社債発行登録 企業（別表）】
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企業名 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 備考
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三菱商事 <0#8058=JFI> 7/ 6 登録額8000億円、7月14日効力発生予定
日本アコモデーション (3226.T) 7/ 6 登録額1000億円、7月18日効力発生予定
ファンド投資法人
東武鉄道 <0#9001=JFI> 7/ 1 登録額1000億円、7月9日効力発生予定
ヤマトホールディングス (9064.T) 7/ 1 登録額500億円、7月9日効力発生予定
アコム <0#8572=JFI> 7/ 1 登録額2000億円、7月10日効力発生予定
第一興商 7458.OS 7/ 1 登録額100億円、7月9日効力発生予定
住友大阪セメント <0#5232=JFI> 6/30 登録額400億円、7月8日効力発生
相鉄ホールディングス<0#9003=JFI> 6/30 登録額500億円、7月8日効力発生
Ｊパワー <0#9513=JFI> 6/29 登録額4000億円、7月7日効力発生
ＪＦＥホールディングス 6/29 登録額3000億円、7月7日効力発生
<0#5411=JFI>
コニカミノルタホールディングス 6/29 登録額1000億円、7月7日効力発生
<0#4902=JFI>
みずほ銀行 <0#8413=JFI> 6/27 登録額5000億円、7月6日効力発生
ＪＲ東日本 <0#9020=JFI> 6/27 登録額7300億円、7月5日効力発生
オリックス <0#8591=JFI> 6/24 登録額6000億円、7月2日効力発生
昭和電工 <0#4004=JFI> 6/24 登録額600億円、7月2日効力発生
丸紅 <0#8002=JFI> 6/23 登録額3000億円、7月1日効力発生
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【発行登録／外債（別表）】
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国・企業など／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 備考
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［東京 ８日 ロイター］
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