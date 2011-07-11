追加：〔表〕きょうの投信設定（11日）＝2本、118億0843万円

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＊設定額を追加しました。
【ファンド名／運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】
◎明日の日本（ジャパンエクイティファンド）
／ニッセイアセットマネジメント
───────────────────────────────────────
設定上限額：５００億円
設定額 ：１１３億５１２５万円
販売会社 ：藍澤証券、宇都宮証券、エース証券、証券ジャパン、東海東京証券
東洋証券、浜銀ＴＴ証券、むさし証券、リテラ・クレア証券
ワイエム証券
◎ネット証券専用ファンドシリーズ 日本応援株ファンド（日本株）
／三菱ＵＦＪ投信
───────────────────────────────────────
設定上限額：５００億円
設定額 ：４億５７１８万円
販売会社 ：カブドットコム証券、ＳＢＩ証券、楽天証券、マネックス証券
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