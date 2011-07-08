UPDATE1: 三井物産<8031.T>、20年・150億円国内ＳＢの発行条件を決定＝利率2.139％

［東京 ８日 ロイター］ 大和証券キャピタル・マーケッツによると、三井物産
(8031.T)<0#8031=JFI>は、期間２０年の国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。
発行額１５０億円。
利率 ２．１３９％
発行価格 １００円
スプレッド 第１２８回国債流通利回り＋０．２０％
【 発行条件一覧 】
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銘柄 三井物産 募集期間 ７月 ８日
第６９回国内普通社債 払込期日 ７月２２日
発行額 １５０億円 各社債の金額 １億円
期間 ２０年 主幹事 大和証券ＣＭ
利率 ２．１３９％ ゴールドマン・サックス証券
発行価格 １００円 財務代理人 三井住友銀行
応募者利回り ２．１３９％ 格付け・予定 ＡＡ─（Ｒ＆Ｉ）
償還期限 ２０３１年 ７月２２日
利払日 １月、７月の各２２日
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・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料３７．５銭
・引受証券と引受比率
大和証券キャピタル・マーケッツ７０％ ゴールドマン・サックス証３０％
（ロイターニュース 星 裕康）
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