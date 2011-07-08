再送：11日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。
＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。
＝＝＝国内経済・指標関係＝＝
日銀金融政策決定会合（１日目）
０８：５０ ６月マネーストック統計（日銀）[JPBOJM=ECI]
１０：３０ 流動性供給入札（財務省）
１２：４５ 流動性供給入札結果（財務省）
１４：００ ６月消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI]
１５：００ ６月工作機械受注（日本工作機械工業会）
１５：００ ７月フォーキャスト調査
１５：００ 財務副大臣会見
１５：３０ 経団連会長会見
１７：００ 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省）
＝＝海外経済・指標関係＝＝
（日本時間はＧＭＴプラス９時間）
８日（金）
０６００ＧＭＴ ５月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI]
０８３０ＧＭＴ ６月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI]
１２３０ＧＭＴ ６月米雇用統計（労働省）[USNFAR=ECI]
１４００ＧＭＴ ５月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI]
１９００ＧＭＴ ５月米消費者信用残高（ＦＲＢ） [USCRED=ECI]
９日（土）
６月中国ＣＰＩ[CNCPI=ECI] ＰＰＩ[CNPPI=ECI]
１０日（日）
１０００ＧＭＴ トリシェＥＣＢ総裁が経済フォーラムで講演（仏エクサン・プロバンス）
６月中国貿易統計[CNTRD=ECI]
１１日（月）
０６４５ＧＭＴ ５月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI]
１５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件
１５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札
ユーロ圏財務相会合
（東京 ８日 ロイター）
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