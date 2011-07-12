追加：起債予測一覧〔表〕＝7月12日現在

額は2年債が500億円、5年債が600億円
主幹事は野村、ＧＳ
7月最終週に起債予定
鉄道建設・運輸施設整備 6/10 A 期間5年・10年
支援機構 発行額は5年債が400億円程度、
<0#1295=JFI> 10年債が100億円程度
主幹事は野村、ＳＭＢＣ日興、大和ＣＭ
8月に発行予定
住宅金融支援機構 6/15 A 期間30年
<0#0943=JFI> 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、ＧＳ
日本政策投資銀行 6/ 1 AA 期間3年・5年、発行額各200億円
<0#0903=JFI> 主幹事は野村、みずほ、ＳＭＢＣ日興
レンジ／
3年債：T(264回)+6─8bp
5年債：T(282回)+6─8bp
7月15日に起債予定
日本学生支援機構 7/ 8 A 期間2年、発行額400億円
<0#0948=JFI> 主幹事は野村、ＳＭＢＣ日興、大和ＣＭ
9月上旬に起債予定
4/ 4 2011年度発行予定、発行総額は1700億円
期間2年：9月、2012年2月
発行額は各400億円
期間3年：11月
発行額は500億円
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【起債予測（都市再生債券）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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【起債予測（地方公共団体金融機構債券）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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地方公共団体金融機構 6/20 A 期間10年、発行額300億円程度
<0#0906=JFI> 主幹事はＳＭＢＣ日興、野村
8月に発行予定
A 期間10年、発行額300億円程度
主幹事はみずほ、ＧＳ
9月に発行予定
A 期間20年
主幹事は野村、バークレイズ、メリル
8月に発行予定
A 期間20年
主幹事は大和ＣＭ、ドイツ、
モルガン・スタンレーＭＵＦＧ
9月に発行予定
3/ 2 <2011年度発行計画(単位：億円)>
10年債：上半期1800程度(年間3600)
20年債：上半期800程度(年間1600)
5年債：上半期400程度(年間800)
FLIP：上半期1000程度(年間2000)
EMTN、その他：上半期1000億円(年間1000)
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【起債予測（環境再生保全機構債券）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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環境再生保全機構 6/27 A 期間5年、発行額50億円
<0#1298=JFI> 主幹事は野村、みずほ
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【起債予測（地方債）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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# 兵庫県 <0#0106=JFI> 7/12 A 期間15年
主幹事はみずほ、大和ＣＭ、東海東京、岡三
7月に発行予定
# 札幌市 <0#0155=JFI> 7/12 A 期間20年
主幹事は野村、大和ＣＭ
最速7月に起債予定
<2011年度の主幹事方式>
通年事務主幹事は野村
期間20年・30年・その他の年限を合わせて
400億円程度
千葉県 <0#0120=JFI> 7/11 A 期間20年
主幹事は大和ＣＭ、三菱ＵＦＪＭＳ
名古屋市 <0#0151=JFI> 6/29 A 期間20年、発行額100億円程度
主幹事はみずほ、野村
上半期に起債予定
大阪府 <0#0104=JFI> 6/23 AA 期間5年、発行額200億円
7月15日に起債予定
東京都 <0#0100=JFI> 6/17 AA 期間10年、発行額500億円、融合方式
7月15日に起債予定
第2四半期10年公募公債の指名幹事：
大和ＣＭ、みずほ
神奈川県 <0#0103=JFI> 5/27 A <2011年度20年債：発行総額600億円程度>
主幹事：
第2四半期：三菱ＵＦＪＭＳ、メリル
第3四半期：大和ＣＭ、
ＭスタンレーＭＵＦＧ
第4四半期：野村、ＳＭＢＣ日興
愛知県 <0#0108=JFI> 6/23 AA 期間10年、発行額200億円
7月15日に起債予定
6/ 3 <2011年度上半期の20年債>
主幹事はＧＳ、メリル
福岡市 <0#0158=JFI> 7/ 6 A 期間5年、発行額100億円、スポット債
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、東海東京、
ＳＭＢＣ日興
7月に起債予定
5/27 A 期間20年、発行額100億円程度
主幹事はみずほ、大和ＣＭ
静岡県 <0#0107=JFI> 5/23 <2011年度上半期の20年債>
発行額は年間200億円
主幹事はＧＳ、大和ＣＭ
<2011年度の30年債>
発行額は年間200億円
主幹事はＧＳ、三菱ＵＦＪＭＳ、ドイツ
神戸市 <0#0153=JFI> 5/10 A 期間5年、発行額100億円程度
主幹事はみずほ、三菱ＵＦＪＭＳ、
ＳＭＢＣ日興
上半期に発行予定
横浜市 <0#0154=JFI> 4/27 <2011年度上半期の10年債>
主幹事はみずほ、野村
発行総額は400億円
4/27 <2011年度上半期の超長期債>
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